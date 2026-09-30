Ir darbas, ir gyvenimo būdas…

30 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Jiezno seniūnijoje konkurso komisijos narių laukė įdomi viešnagė „Nibrių žirgynėlyje“. Jo šeimininkai Raminta ir Kęstutis Zaicevičiai yra gražus pavyzdys to, kaip apleista, apgriuvusi vienkiemio sodyba Nemuno kilpų regioniniame parke, Nibrių, kaime virto įdomiu gyvūnų ūkiu ir jojimo mokykla.
Tuomet, prieš devynerius metus daugelis artimųjų ir draugų nesuprato kauniečių Ramintos ir Kęstučio apsisprendimo palikti Kauną ir gyvenamąja bei darbo vieta pasirinkti atokų kaimą prie Nemuno ir miškų. Juo labiau, kad tai ir teritorija, priklausanti griežtesnį ūkininkavimo veiklos statusą turinčiai saugomai teritorijai.
Bet, kaip prisiminė Kęstutis Zaicevičius, jiems abiems su savo hobiais ir veiklomis mieste tapo ankšta. Raminta – profesionali jojikė, o Kęstutis tuo metu rengė pasivažinėjimus su Haski veislės šunimis. Be to, jiems gimė ir naujos idėjos, galinčios padėti įkurti savitą ūkį, tvariai derantį su gamta, verslu ir veikla.
Šiandien 20 ha savos ir dar tiek pat nuomojamos žemės plote išsitenka asilas, arkliai, avys, ožkos, žąsys, vištos, šunys, net ir kregždės, nurenkančios nuo žirgų nugarų įvairius vabzdžius.
Pasak su konkurso komisijos nariais bendravusio Kęstučio Zaicevičiaus, su metais kaupėsi patirtis ir žinios, daugėjo gyvūnų, plėtėsi veiklos. Visi Zaicevičių ūkio gyvūnai žiemoja lauke. Jiems įrengtos priedangos tik nuo saulės, o paukščiams dar ir nuo žvarbos.
„Nibrių žirgynėlis“ sėkmingai vysto pramogines bei edukacines veiklas. Čia veikia jojimo mokykla, organizuojami žygiai, vaikų stovyklos, edukacijos bei pramoginiai užsiėmimai.
Žygiai su žirgais – tai nepamirštama patirtis tyrinėjant Nemuno kilpų regioninio parko grožį. Keliaujama per senvages, miško takeliais ir pievų pakraščiais – tomis vietomis, kurių neįmanoma pasiekti jokiais automobiliais. Dažnai kartu keliauja ir šunys, tad, kaip žygių organizatoriai sako, kompanija – tik jaukesnė.
Organizatorių teigimu, kiekvienas žygis unikalus, maršrutas pritaikomas pagal laiką, orą ir grupės poreikius. Pavasarį ir vasarą lydi žydinčios pievos, rudenį – spalvoti lapai, o žiemą – tylus sniego kraštovaizdis.
Jojimo pamokos „Nibrių žirgynėlyje“ skirtos ir pradedantiems, ir jau pažengusiems, norintiems patobulinti savo įgūdžius jojikams. Pamokos vyksta su gerai išlavintais, ramiais žirgais. Jas veda kvalifikuoti instruktoriai.
Vis populiaresnės tampa ir ūkyje rengiamos stovyklos. Jos suteikia galimybę vaikams smagiai ir prasmingai leisti laiką gamtoje. Kasdienybę čia praturtina jodinėjimo pamokos, bendravimas su gyvūnais ir pažintis su kaimo gyvenimu.
Vaikai ne tik mokosi joti, bet ir dalyvauja edukacijose, kūrybinėse dirbtuvėse, žaidžia komandos formavimo žaidimus ir patiria vasariškų nuotykių.
Edukacijų metu jų dalyviai yra supažindinami su ūkyje auginamais gyvūnais: žirgais, avimis, ožkomis, paukščiais bei asilu. Svečiai turi progą gyvūnus ir pašukuoti, pamaitinti, išgirsti įdomių faktų apie jų savybes, norintieji – ir pabandyti pabalnoti žirgą, trumpai pajodinėti.
Daugėja ir besirenkančiųjų fotosesijas su gyvūnais, švenčiančiųjų gimtadienius, mergvakarius ir bernvakarius. Beje, ir patys Raminta su Kęstučiu vestuves šventė čia, Nibriuose, dar sename, apgriuvusiame tvarte. Dabar savo svečiams jie siūlo erdvią teritoriją su jaukiais, dengtais pastatais – esant blogam orui.
Zaicevičiai aktyviai įsiliejo į Nibrių bendruomenės gyvenimą, be jų organizuojamų pramogų, kaip sakė Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius, šiandien būtų sunku įsivaizduoti ir tradicinę Jiezno šventę.
Ramutė Šimukauskaitė

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