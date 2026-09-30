Ir darbas, ir gyvenimo būdas…

Jiezno seniūnijoje konkurso komisijos narių laukė įdomi viešnagė „Nibrių žirgynėlyje“. Jo šeimininkai Raminta ir Kęstutis Zaicevičiai yra gražus pavyzdys to, kaip apleista, apgriuvusi vienkiemio sodyba Nemuno kilpų regioniniame parke, Nibrių, kaime virto įdomiu gyvūnų ūkiu ir jojimo mokykla.
Tuomet, prieš devynerius metus daugelis artimųjų ir draugų nesuprato kauniečių Ramintos ir Kęstučio apsisprendimo palikti Kauną ir gyvenamąja bei darbo vieta pasirinkti atokų kaimą prie Nemuno ir miškų. Juo labiau, kad tai ir teritorija, priklausanti griežtesnį ūkininkavimo veiklos statusą turinčiai saugomai teritorijai.
Bet, kaip prisiminė Kęstutis Zaicevičius, jiems abiems su savo hobiais ir veiklomis mieste tapo ankšta. Raminta – profesionali jojikė, o Kęstutis tuo metu rengė pasivažinėjimus su Haski veislės šunimis. Be to, jiems gimė ir naujos idėjos, galinčios padėti įkurti savitą ūkį, tvariai derantį su gamta, verslu ir veikla.
Šiandien 20 ha savos ir dar tiek pat nuomojamos žemės plote išsitenka asilas, arkliai, avys, ožkos, žąsys, vištos, šunys, net ir kregždės, nurenkančios nuo žirgų nugarų įvairius vabzdžius.
Pasak su konkurso komisijos nariais bendravusio Kęstučio Zaicevičiaus, su metais kaupėsi patirtis ir žinios, daugėjo gyvūnų, plėtėsi veiklos. Visi Zaicevičių ūkio gyvūnai žiemoja lauke. Jiems įrengtos priedangos tik nuo saulės, o paukščiams dar ir nuo žvarbos.
„Nibrių žirgynėlis“ sėkmingai vysto pramogines bei edukacines veiklas. Čia veikia jojimo mokykla, organizuojami žygiai, vaikų stovyklos, edukacijos bei pramoginiai užsiėmimai.
Žygiai su žirgais – tai nepamirštama patirtis tyrinėjant Nemuno kilpų regioninio parko grožį. Keliaujama per senvages, miško takeliais ir pievų pakraščiais – tomis vietomis, kurių neįmanoma pasiekti jokiais automobiliais. Dažnai kartu keliauja ir šunys, tad, kaip žygių organizatoriai sako, kompanija – tik jaukesnė.
Organizatorių teigimu, kiekvienas žygis unikalus, maršrutas pritaikomas pagal laiką, orą ir grupės poreikius. Pavasarį ir vasarą lydi žydinčios pievos, rudenį – spalvoti lapai, o žiemą – tylus sniego kraštovaizdis.
Jojimo pamokos „Nibrių žirgynėlyje“ skirtos ir pradedantiems, ir jau pažengusiems, norintiems patobulinti savo įgūdžius jojikams. Pamokos vyksta su gerai išlavintais, ramiais žirgais. Jas veda kvalifikuoti instruktoriai.
Vis populiaresnės tampa ir ūkyje rengiamos stovyklos. Jos suteikia galimybę vaikams smagiai ir prasmingai leisti laiką gamtoje. Kasdienybę čia praturtina jodinėjimo pamokos, bendravimas su gyvūnais ir pažintis su kaimo gyvenimu.
Vaikai ne tik mokosi joti, bet ir dalyvauja edukacijose, kūrybinėse dirbtuvėse, žaidžia komandos formavimo žaidimus ir patiria vasariškų nuotykių.
Edukacijų metu jų dalyviai yra supažindinami su ūkyje auginamais gyvūnais: žirgais, avimis, ožkomis, paukščiais bei asilu. Svečiai turi progą gyvūnus ir pašukuoti, pamaitinti, išgirsti įdomių faktų apie jų savybes, norintieji – ir pabandyti pabalnoti žirgą, trumpai pajodinėti.
Daugėja ir besirenkančiųjų fotosesijas su gyvūnais, švenčiančiųjų gimtadienius, mergvakarius ir bernvakarius. Beje, ir patys Raminta su Kęstučiu vestuves šventė čia, Nibriuose, dar sename, apgriuvusiame tvarte. Dabar savo svečiams jie siūlo erdvią teritoriją su jaukiais, dengtais pastatais – esant blogam orui.
Zaicevičiai aktyviai įsiliejo į Nibrių bendruomenės gyvenimą, be jų organizuojamų pramogų, kaip sakė Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius, šiandien būtų sunku įsivaizduoti ir tradicinę Jiezno šventę.
Ramutė Šimukauskaitė
-
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-