Bendruomeniškai paminėjo rudens lygiadienį

30 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rudens lygiadienis – tai astronominio rudens pradžia, kai dienos ir nakties trukmė tampa beveik vienoda, o tamsa sparčiai išstumia šviesą. Šis gamtos virsmas buvo labai svarbus daugelyje tautų, pagerbiamas apeigomis, minimas labai bendruomeniškai.
Tai – padėkos už derlių šventė, tad reikėdavo padėkoti Žemei ir Saulei. Versmeniečiai su protėvių papročiais neblogai susipažino, kasmet švęsdami lygiadienius pavasarį ir rudenį, pajuto jų prasmę ir svarbą. Tad susirinkę pagerbėme Žemyną, ugnį, naujo derliaus grūdą ir duoną, Alutinį, kurio metu alumi buvo vaišinami kaimynai ir giminės, alaus puta buvo šlakstomi namai.
Paminėjome ir Baltų vienybės dieną, prisimenant 1236 metų Saulės mūšį, amžių tėkmėje pražuvusias gentis. Daug įdomių dalykų surinko ir papasakojo Alvyra, Birutė, apeigoms dirigavo Gražina.
Įdėta nemažai darbo ruošiantis šventei, tad pasidžiaugėme, kad nieko neišgąsdino jau tikrai rudeniškas, žvarbus vėjas. Didelis būrys gervių pamojo atsisveikindamos, o mes palinkėjome joms lengvo kelio. Palinkėkime ir sau nepasiduoti tamsai! Ramiai prisitaikykime prie Gamtos ritmo.
Prienų sveikuolių klubo „Versmenė“ informacija

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