„Via Lietuva“ Partnerių dienoje – ir apie Prienų rajono kelius

Rugsėjo 23 d. „Via Lietuva“ organizavo Partnerių dieną. Šis renginys subūrė LR susisiekimo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos bei daugiau nei 50 šalies savivaldybių atstovus. Renginyje pagrindinis dėmesys skirtas regionams aktualios susisiekimo infrastruktūros klausimams, artimiausių metų projektų portfeliui ir tolesnio bendradarbiavimo su savivaldybėmis stiprinimui. Prienų rajono infrastruktūros klausimai buvo aptarti per strateginių valstybės projektų ir regioninio bendradarbiavimo prizmę.
Vienas iš renginyje pristatytų projektų – kelio Kaunas–Prienai–Alytus (Nr. 130) rekonstrukcija. Partnerių dienoje oficialiai aptarta šio kelio ruožo statuso pažanga – savivaldybių atstovai informuoti apie gautą statybą leidžiantį dokumentą ir užbaigiamas rangos darbų pirkimo procedūras. Akcentuota, kad darbai Prienų savivaldybėje prasidės jau šį rudenį.
Pagal būsimus techninius sprendinius, rekonstruojamame Prienų ruože numatyta 5 naujų žiedinių sankryžų, 3 tunelinių pravažiavimų, viadukų bei pėsčiųjų tiltų integracija į vietos kelių tinklą, siekiant suvaldyti didžiulį (per 10 tūkst. automobilių per parą) srautą.
Renginyje svarstyti ir kiti visoms savivaldybėms, įskaitant ir Prienus, aktualūs klausimai dėl kelių per miestus ir miestelius tvarkymo, pėsčiųjų ir dviračių takų atnaujinimo, aptartos krašto kelių dešiniojo rato, žvyrkelių dulkėtumo mažinimo, asfalto dangų plyšių taisymo aktualijos.
Taipogi diskutuota apie Žvyrkelių asfaltavimo programos tęstinumą. Apžvelgta bendra žvyrkelių asfaltavimo regionuose eiga ir kriterijai, kuriais remiantis atrenkami tolesni etapai rajonų seniūnijose.
Partnerių dienoje dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas savo feisbuko paskyroje teigia, kad „daug dėmesio susitikime buvo skirta kelių infrastruktūros plėtrai ir investicijų prioritetams, kelių priežiūros pokyčiams, taip pat liečiantiems kelių priežiūrą žiemos metu, savivaldybėms perduodamų kelių valdymui bei dviračių infrastruktūrai. Aptartos galimybės savivaldybėms naudotis „Via Lietuva“ modernia technika, objektyviai įvertinant kelių būklę ir planuojant jų remontą, bei kitos aktualijos.“
Meras patvirtino išgirdęs, jog šiemet startuoja kelio Kaunas–Prienai rekonstrukcija. Darbai, kaip ir žadėta, bus pradėti nuo Prienų pusės, o Prienų savivaldybės teritorijoje numatytas ruožas turėtų būti užbaigtas 2028 metais. Likusiam etapui numatoma pasitelkti viešojo ir privataus sektorių partnerystę.