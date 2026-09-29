Suteikė galimybę prasmingai praleisti laiką

29 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2026 m. rugpjūčio 25–28 d. Veiverių seniūnijoje vyko prevencinė programa „Trampolinas“. Programos veiklas organizavo su šeimomis dirbančios socialinės darbuotojos Agnė Petrauskė ir Rita Dūdėnienė. Iš viso programoje dalyvavo 15 vaikų.
Prevencinė programa „Trampolinas“ skirta vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių stiprinimui, prasmingam ir aktyviam laisvalaikio praleidimui, tarpusavio bendravimo bei bendradarbiavimo skatinimui. Programos metu vaikai dalyvavo įvairiose edukacinėse, kūrybinėse, sportinėse ir pramoginėse veiklose. Jie mokėsi atpažinti ir išreikšti savo emocijas, išklausyti kitus, bendradarbiauti, spręsti įvairias situacijas, susijusias su patyčiomis ar priklausomybėmis, pasitikėti savimi bei stiprinti tarpusavio ryšius.
Bendros veiklos vaikams suteikė galimybę patirti daug teigiamų emocijų, išbandyti naujas veiklas, atskleisti savo gebėjimus, susirasti naujų draugų ir prasmingai praleisti vasaros atostogų laiką. Programoje daug dėmesio buvo skiriama tam, kad kiekvienas vaikas jaustųsi priimtas, išgirstas ir galėtų aktyviai įsitraukti į bendras veiklas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems socialiniams partneriams, rėmėjams už bendradarbiavimą, kurie savo laiku, idėjomis, dovanomis ir geranoriškumu praskaidrino vaikų dienas ir reikšmingai papildė prevencinės programos „Trampolinas“ veiklas.
Ačiū sakome Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai Jūratei Zailskienei, Prienų rajono savivaldybės tarybos narei, LR Seimo pirmininko pavaduotojos patarėjai Daivai Macijauskienei – už dėmesį vaikams, šiltus linkėjimus ir saldžias dovanėles, kurios priminė, kad vaikai yra svarbi mūsų krašto dalis.
Taip pat dėkojame: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Prienų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnėms, Sporto ir sveikatingumo klubui „Veiva“ (už suteiktą sporto inventorių, žaidimus, aktyvias veiklas), Jadvygai Beikauskienei – už nuotaikingus šokius, judesį ir gerą energiją, Veiverių bibliotekininkei Oksanai Venckūnienei (už kūrybiškas veiklas ir šiltą priėmimą muziejuje), Veiverių seniūnijai, Veiverių seniūnijos ūkininkui Arvydui Gustaičiui (už smagią ir nepamirštamą pramogą vaikams – putų šou, kuris tapo viena linksmiausių programos akimirkų).
Kiekvienas Jūsų indėlis – nesvarbu, ar tai buvo skirta dovana, suteiktas inventorius, pravesta veikla, skirtas laikas ar tiesiog geras žodis – prisidėjo prie to, kad vaikų vasaros dienos būtų spalvingesnės, prasmingesnės ir kupinos gražių prisiminimų.

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