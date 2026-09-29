Suteikė galimybę prasmingai praleisti laiką

2026 m. rugpjūčio 25–28 d. Veiverių seniūnijoje vyko prevencinė programa „Trampolinas“. Programos veiklas organizavo su šeimomis dirbančios socialinės darbuotojos Agnė Petrauskė ir Rita Dūdėnienė. Iš viso programoje dalyvavo 15 vaikų.
Prevencinė programa „Trampolinas“ skirta vaikų socialinių ir emocinių įgūdžių stiprinimui, prasmingam ir aktyviam laisvalaikio praleidimui, tarpusavio bendravimo bei bendradarbiavimo skatinimui. Programos metu vaikai dalyvavo įvairiose edukacinėse, kūrybinėse, sportinėse ir pramoginėse veiklose. Jie mokėsi atpažinti ir išreikšti savo emocijas, išklausyti kitus, bendradarbiauti, spręsti įvairias situacijas, susijusias su patyčiomis ar priklausomybėmis, pasitikėti savimi bei stiprinti tarpusavio ryšius.
Bendros veiklos vaikams suteikė galimybę patirti daug teigiamų emocijų, išbandyti naujas veiklas, atskleisti savo gebėjimus, susirasti naujų draugų ir prasmingai praleisti vasaros atostogų laiką. Programoje daug dėmesio buvo skiriama tam, kad kiekvienas vaikas jaustųsi priimtas, išgirstas ir galėtų aktyviai įsitraukti į bendras veiklas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems socialiniams partneriams, rėmėjams už bendradarbiavimą, kurie savo laiku, idėjomis, dovanomis ir geranoriškumu praskaidrino vaikų dienas ir reikšmingai papildė prevencinės programos „Trampolinas“ veiklas.
Ačiū sakome Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai Jūratei Zailskienei, Prienų rajono savivaldybės tarybos narei, LR Seimo pirmininko pavaduotojos patarėjai Daivai Macijauskienei – už dėmesį vaikams, šiltus linkėjimus ir saldžias dovanėles, kurios priminė, kad vaikai yra svarbi mūsų krašto dalis.
Taip pat dėkojame: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Prienų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnėms, Sporto ir sveikatingumo klubui „Veiva“ (už suteiktą sporto inventorių, žaidimus, aktyvias veiklas), Jadvygai Beikauskienei – už nuotaikingus šokius, judesį ir gerą energiją, Veiverių bibliotekininkei Oksanai Venckūnienei (už kūrybiškas veiklas ir šiltą priėmimą muziejuje), Veiverių seniūnijai, Veiverių seniūnijos ūkininkui Arvydui Gustaičiui (už smagią ir nepamirštamą pramogą vaikams – putų šou, kuris tapo viena linksmiausių programos akimirkų).
Kiekvienas Jūsų indėlis – nesvarbu, ar tai buvo skirta dovana, suteiktas inventorius, pravesta veikla, skirtas laikas ar tiesiog geras žodis – prisidėjo prie to, kad vaikų vasaros dienos būtų spalvingesnės, prasmingesnės ir kupinos gražių prisiminimų.
-
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-