Surengtas jaunimo žygis

29 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Minint jaunimo politikos Lietuvoje 30 metų sukaktį, rugsėjo 19 d. Birštone surengtas jaunimo žygis „Judantis jaunimas“ . Renginys prasidėjo Birštono savivaldybės aikštėje.
Žygeiviai galėjo pasirinkti vieną iš dviejų trasų: 9 km ar 14 km maršrutus.
Žygio žingsnius dalyviai fiksavo „Walk15“ programėlėje, prisijungdami prie specialaus Miestų iššūkio už Birštoną. Renginys išsiskyrė gausybe nemokamų pramogų stotelėse: vyko spalvų mūšis, norintieji šaudė lankais ir arbaletais į taikinius, atliko kitas smagias užduotis, žaidė komandinius žaidimus. Aktyviausiems buvo įteiktos Jaunimo reikalų agentūros dovanos, žygeiviai buvo vaišinami šiltu maistu.
Šią iniciatyvą kuravo Jaunimo reikalų agentūra, o žygiai tą patį savaitgalį simboliškai vyko net 30-tyje Lietuvos savivaldybių. Žygį Birštone organizavo Birštono savivaldybė, Birštono jaunimo reikalų taryba kartu su partneriais.
Birštonas jaunimui Facebook nuotraukos

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