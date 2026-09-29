Pagerbti kultūros kūrėjai ir puoselėtojai

Rugsėjo 22-oji, Kultūros diena, paminėta Prienų kultūros ir laisvalaikio centre šventiniu vakaru, kuriame pasveikinti, pagerbti ir apdovanoti kultūros įstaigų darbuotojai – kultūros ir laisvalaikio centrų, meno mėgėjų kolektyvų vadovai, renginių organizatoriai ir režisieriai, bibliotekininkai, šeimos, dirbančios kultūros srityje ar savo laisvalaikį skiriančios saviveiklai, tradicijų puoselėjimui.
Svarbiausiu šventės akcentu tapo Geriausio kultūros darbuotojo paskelbimas. Šį prestižinį įvertinimą komisijos sprendimu pelnė Elena Simonavičienė – Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė. Ją apdovanojo meras Alvydas Vaicekauskas ir Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis, nominantei įteikę piniginį prizą, diplomą ir gėlių. Šis apdovanojimas skirtas už sėkmingą projektinę veiklą, aktyvų bendruomenės, partnerių telkimą, papildomų lėšų pritraukimą, tradicijų puoselėjimą ir reikšmingas pastarųjų metų kultūrines iniciatyvas, kurios išgarsino Veiverių ir Skriaudžių kraštą visoje Lietuvoje, sulaukė nemažo atgarsio visuomenėje.
Svarbiausios jų – Elena Simonavičienė inicijavo ir koordinavo Lietuvos kultūros tarybos finansuotą miuziklą „Sulaužyti sparnai“, statant jį buvo įtraukta daugiau kaip 100 mėgėjų meno kolektyvų narių; koordinavo projektus „Lukšiukai“, „Kodas: Kanklės 120“, „Kai meilė vadinosi laisve“, „Iš kartos į kartą“ ir kt. Jai vadovaujant parengta paraiška, kurios pagrindu Skriaudžiai paskelbti šių metų Mažąja Lietuvos kultūros sostine. Teigiamai įvertinta ir kita paraiška: gyva šimtametė Skriaudžių kanklių muzikavimo tradicija tapo pirmąja Prienų rajono vertybe, įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Ji ir toliau, bendradarbiaujant su tradicijos puoselėtojais, reprezentuoja Suvalkijos (Sūduvos) krašto kankliavimo kultūrą. Šiuos pasiekimus lėmė nuoseklus darbas, kūrybiškumas, inovatyvus požiūris, gebėjimas sutelkti visą krašto bendruomenę ir partnerius.
Per praėjusius metus Veiverių KLC suorganizavo 95 renginius, kuriuose apsilankė daugiau kaip 26 tūkst. lankytojų. Keturi centro kolektyvai dalyvavo Lietuvos šimtmečio Dainų šventėje „Kad giria žaliuotų“. Iš viso surengta 91 meno kolektyvų koncertinė išvyka, o veiklai papildomai pritraukta per 21 tūkst. eurų. E.Simonavičienės vadybinę ir kultūrinę veiklą galima vertinti ne tik skaičiais, bet ir emociniu poveikiu renginių dalyviams, išliekamąja verte bendruomenei ir visai rajono kultūrai.
Tardama padėkos žodžius E.Simonavičienė padėkojo savo kolegoms, visiems, prisidėjusiems prie idėjų įgyvendinimo.
Šventės metu scenoje pagerbti ir kiti krašto kultūros kūrėjai, Geriausio kultūros darbuotojo konkurso dalyviai. Mero padėkos raštai, Savivaldybės dovanos ir gėlių puokštės skirti Prienų krašto muziejaus direktorei Lolitai Batutienei, Išlaužo laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatoriui Deividui Dubinovui, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro baletmeisteriui, vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvo „Ringis“ vadovui Raimundui Markūnui, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorei, renginių režisierei Meidai Mikučionienei, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Strielčių padalinio bibliotekininkei Daivai Mockevičienei, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovei, renginių režisierei Virginijai Samuolienei, Jiezno KLC mėgėjų meno kolektyvų vadovei Ingridai Valentienei, Prienų ir Balbieriškio KLC folkloro ansamblių „Gija“ ir „Dūmė“ vadovei Dalei Zagurskienei.
LR Seimo pirmininko pavaduotoja, Seimo narė Jūratė Zailskienė už aktyvų dalyvavimą kultūrinėje veikloje padėkojo septynioms šeimoms, kurių nariai kartu dirba ir/ar aktyviai dalyvauja rajono kultūriniame ir meniniame gyvenime. Savo padėkas ir dovanas ji įteikė Daivos ir Šarūno Alaveckų, Mingailės ir Juozo Sutkaičių, Jelenos, Vytauto ir Karolio (sūnus) Alenskų, Angelės ir Valentino Jaruševičių, Rasos, Dainiaus ir Dovydo (sūnus) Jurevičių, Ligitos, Renaldo ir Indrės (dukra) Gediminų, Editos ir Algio Marcinkevičių šeimoms.
Kultūros dienos proga J.Zailskienė ilgamečiam Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjui Rimantui Šiugždiniui perdavė LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkės Vaidos Aleknavičienės padėką.
Kultūros lauko darbuotojus ir Geriausia kultūros darbuotoja išrinktą E. Simonavičienę pasveikino Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto narės Rasa Juocevičienė ir Aušra Deltuvienė.
Šypsenos, sveikinimai, apdovanojimai, jūra gėlių, kolegų apkabinimai, grupės „Green Bridge Band“ atliekama įvairių stilių muzika šventę padarė įsimintina, ir, kaip geba kultūra, nutiesė nematomas gijas tarp žmonių.
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