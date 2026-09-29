Noras būti žurnalistų mylimiems

Jeigu su kelių akimirkų pertrauka atsiversite konkuruojančių JAV žiniasklaidos milžinų – CNN ir „Fox“ televizijos kanalų interneto svetaines (atitinkamai cnn.com ir foxnews.com), sunkiai patikėsite, kad šie du medijų kanalai transliuoja iš vienos šalies ir net vieno ir to pat pasaulio. Įprasta sakyti, kad magnato Tedo Turnerio prieš daugiau kaip 35 metus įkurtas CNN yra artimas demokratams, o „Fox“ – protrumpiškiems respublikonams. Tačiau ši sąsaja sunkiai paaiškina pastebimus net ne ideologijos skirtumus, o naujienų atrankos ir rėminimo principus. Greičiau tai, kaip skirtingai šį pasaulį ir savo šalį mato susiskaldžiusi šių medijų auditorija ir visa JAV visuomenė.
Nepaisant akivaizdžios prarajos, yra dalykų, dėl kurių CNN ir „Fox“ gali sutarti – pavyzdžiui, žurnalistų solidarumas ir žiniasklaidos veikimo laisvė.
JAV prezidentui Donaldui Trumpui šiame pasaulyje labai daug dalykų beigi žmonių nepatinka. Taip pat nepatinka ir tokios medijos, kaip CNN, „Politico“ ir MCNow ar „USA Today“. Aną savaitę dėl to jo Baltųjų rūmų administracija nusprendė apriboti šių medijų žurnalistų darbą JAV prezidento būstinėje. Kitaip tariant, neįleisti jų į rezidenciją. Nes, pasak D. Trumpo, „Kažkas negerai su šalimi, kuri leidžia žmonėms rašyti sąmoningai neigiamus dalykus“ (citata iš Nacionalinio visuomeninio radijo NPR).
Tiesa, sprendimas buvo įgyvendintas kiek atžagariai, nesuprantant, kad renginių iš Baltųjų rūmų transliacijos yra organizuojamos tam tikrais principais. Tarkime, kad TV transliacijos signalą įvairūs TV kanalai užtikrina pasikeisdami, tačiau visi – nominaliai konkuruojantys – tuo signalu naudojasi savo reikmėms.
Todėl dėl administracijos sankcijų trijų medijų žurnalistams, jų kolegos stačiai stojo piestu pareiškę, kad iš Baltųjų rūmų nebetransliuos nieko, kas susiję su D. Trumpu. Pirmadienį Baltųjų rūmų teritorijoje buvo atidaryta nauja sraigtasparnių aikštelė (į ją JAV Jūrų pėstininkų korpuso sraigtasparnis JAV prezidentą paprastai atskraidina į darbą), tačiau į renginį didžiausių TV kanalų reporteriai sugužėjo be kamerų. Taip pat ir iš D. Trumpui patinkančio „Fox“ kanalo. „The New York Times“ ir „The Washington Post“ dienraščiai pažadėjo parą neskelbti jokių vaizdų iš su D. Trumpu susijusių renginių, įskaitant prezidento kelionę iš Vašingtono į Jungtinių Tautų generalinę asamblėją Niujorke.
Trys administracijos „užbanintos“ medijos pažadėjo kreiptis į federalinį teismą su skundu, kad JAV prezidento administracija pažeidžia šalies Konstitucijos I pataisą, kuri aiškiai sako, kad JAV niekas ir niekada neribos žodžio ir saviraiškos laisvės. Pasak NPR, JAV teisingumo departamentas žada ginti Baltųjų rūmų poziciją, nes, esą CNN, MCNow ir „Politico“ „platina sąmoningą melą apie nacionalinį saugumą bei kitus klausimus, taip pat skelbia jautrią ar įslaptintą informaciją“.
Be to, JAV prezidentas, matyt, prisiminė 2000 m. buvęs TV realybės šou žvaigžde (šou „Mokinys“), todėl reaguodama į solidarią JAV žiniasklaidos akciją jo administracija paskelbė įkurianti specialų Baltųjų rūmų visą parą veikiantį vaizdo dienoraštį „YouTube“ tinkle „Trump.tv“, kuris, žinių agentūros AP duomenimis, kol kas nėra sėkmingas.
„Joks kitas JAV prezidentas nėra taip aršiai puolęs žiniasklaidos, kaip D. Trumpas. Vis dėlto jis trokšta jos dėmesio – ypač televizijos, kuri buvo galingiausia informacijos priemonė jam augant ir kurios dėka jis pelnė pasaulinį garsą (arba liūdną šlovę)“, – pranešime rašo AP.
Situacija, beje, primena ne tik visų laikų Lietuvos politikų bandymus įvairiais būdais pažaboti žodžio ir išraiškos laisvę Lietuvoje. Prieš keletą savaičių aštuonių Ukrainos žiniasklaidos leidinių – „Bihus.Info“, „Цензор.Нет”, „Бутусов+”, „ Українська правда” „Эспрессо”, „MokRec“, „Kyiv Independent“, „Hromadske“ žurnalistai pranešė renkantys parašus po visuomenine peticija, kuri reikalauja, kad šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis suteiktų galimybę spaudos konferencijoje pateikti ne tik jo administracijos pageidaujamus ar net suformuluotus klausimus, bet pakomentuotų ir aktualias problemas apie karo eigą, valdžios viršūnių korupciją. Kitaip tariant, apie tai, apie ką jis kalba tik tiek, kiek nori ir ką nori.
Visų lyderių norai – panašūs. Skiriasi, ko gero, tik jų suvokimas, kur yra riba, kurios negalima peržengti užtikrinant norą būti žurnalistų mylimiems.
Rytas Staselis