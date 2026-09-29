Lietuvos muziejų kelias rugsėjo 17 dieną vedė į Birštoną

29 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Klasicizmo epochos ženklus Lietuvoje šiais metais pristatanti programa suteikė neeilinę galimybę išgirsti kultūros istorikės, diplomatės, profesorės Irenos Vaišvilaitės pranešimą „Klasicizmas XX amžiuje“. 
Klausytojams lengvai ir įtraukiai atskleista klasicizmo svarba, reikšmė ir gausybė ženklų architektūroje, kuriuos beveik visi esame matę, tik galbūt ne visada atpažinome. 
Profesorė Vaišvilaitė pamalonino birštoniečius ir pikantiška detale, kad tipinių klasicizmo architektūros bruožų turi ir istorinė Birštono biuvetė, vadinama Geltonąja biuvete. Birštoniečiams palinkėta „mylėti ir gerbti“ ją kaip neeilinį architektūros objektą. 
Po renginio klausytojai turėjo galimybę pasikalbėti su profesore, užduoti klausimų. 
Birštono muziejus nuoširdžiai dėkoja viešbučiui DOMUS už suteiktą galimybę būti istorinėje, klasicizmo ženklų turinčioje viloje.
Už muzikos garsais pripildytas erdves dėkojame Birštono meno mokyklos auklėtinėms Elzei Jonuškaitei, Žemynai Pempytei ir Elenai Baltuškytei bei jų mokytojoms.
Taip pat dėkojame sanatorijai TULPĖ už paramą renginiui. 
Lietuvos muziejų kelias yra nacionalinio kultūros paveldo aktualinimo, kultūros ir meno sklaidos bei modernių muziejinių iniciatyvų projektas, įgyvendinamas nuo 2012-ųjų metų. Programą kuruoja Lietuvos muziejų asociacija.
Simonas Matulevičius
Birštono muziejaus direktorius
Rūtos Živelienės nuotrauka

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