Didėjančios biudžeto pajamos, nauja paskola ir dėmesys istorinei atminčiai

Rugsėjo 24 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje apsvarstyta 14 darbotvarkės klausimų, visų pirma – patvirtinti 2026–2028 metų Savivaldybės biudžeto pakeitimai. Tarybos nariai patikslino Savivaldybės biudžeto pajamas, jos didėja 1,007 mln. eurų – iki 66,7809 mln. eurų, o asignavimai programoms finansuoti – iki 69,1893 mln. eurų. Pajamos didinamos ES projektų bei biudžetinių įstaigų pritrauktomis lėšomis.
Pritarta LR Finansų ministerijos perskolinamos paskolos iki 2 371 732,82 eurų ėmimui 20 metų laikotarpiui 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis bendrai finansuojamiems projektams įgyvendinti. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Jurgitos Čerkauskienės teigimu, paskola užtikrins pakankamą finansavimą septynių projektų įgyvendinimui. Prie šių projektų Savivaldybė prisidės ne mažiau kaip 15 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų bei, esant poreikiui, padengs projektų įgyvendinimo metu atsirandančias netinkamas finansuoti išlaidas.
Numatyta skirti lėšų Čiudiškių, Dukurnonių, Klebiškio, Lepelionių, Norkūnų I, Norkūnų II, Pašlavančio, Pašventupio I, Pelekonių IV piliakalnių tvarkybai ir Surmiaus ežero aplinkos pritaikymui lankytojams, taipogi kitų gamtos ir kultūros objektų, Balbieriškio dvaro sodybos parko sutvarkymui ir pritaikymui turizmo reikmėms. Paskolos lėšomis bus pagerintas ugdymo paslaugų prieinamumas mokyklose, įgyvendinti projektai, susiję su socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros modernizavimu ir plėtra, ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra, Atviros jaunimo erdvės įrengimu.
Tarybos nariams pasiteiravus dėl skolinimosi rizikos, skyriaus vedėja juos nuramino, kad šiuo metu palūkanos yra pakankamai patrauklios, ateityje jos didės, todėl svarbu nedelsti ir laiku pasirašyti sutartį. Jos teigimu, palūkanos bus mokamos už panaudotas, o ne už rezervuotas lėšas.
Patenkintas Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prašymas KLC mažajai salei suteikti filosofo Antano Maceinos vardą. Tam gautas ir žymaus kraštiečio dukros Danutės Maceinaitės-Mickūnienės pritarimas. Šiuo sprendimu pagerbtas iš Prienų rajono, Bagrėno kaimo, kilusio Antano Maceinos atminimas, jo 120-ties metų gimimo sukaktis bus minima 2028 metais.
Taryba patvirtino Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aikštynų, stadionų, sporto salių ir kitų patalpų trumpalaikės nuomos tvarkos aprašą. Priėmus šį sprendimą bus efektyviau panaudojamas mokyklų turtas, sudarytos sąlygos vietos bendruomenėms aktyviau naudotis mokyklų sporto infrastruktūra; skatinamas fizinis aktyvumas; savivaldybė nepatirs papildomų išlaidų išlaikymui.
Taryba priėmė keletą sprendimų dėl valstybinės žemės ir Savivaldybės turto pardavimo, naudojimo, perėmimo, nuomos bei turto įsigijimo.
Nacionalinei žemės tarnybai bus teikiamas parduoti atvirame aukcione 0,6353 ha kitos paskirties valstybinės žemės sklypas Pramonės g. 7D, Prienuose. Dėl naudojimo būdo jame galės būti vystoma pramonės ir sandėliavimo veiklai skirta infrastruktūra.
Ankstesniame sprendime įsivėlus klaidai, nustatyta patikslinta 10 265 eurų pradinė pardavimo kaina (neįskaitant aukciono organizavimo išlaidų) už vieną iš valstybinės žemės sklypų Naujojo Gyvenimo gatvėje, Prienuose.
Iš viešame aukcione parduodamo turto sąrašo išbrauktas Vytenio g. 3 esantis 99,51 kv. m ploto pastatas-sandėlis. Jis perduotas VšĮ „Gilės sodas“ panaudos teise penkeriems metams, numatant galimybę terminą pratęsti dar penkeriems metams. Tiesa, patalpos reikalingos remonto ir patogumų.
Viešoji įstaiga patalpas ketina naudoti humanitarinio, socialinio ir psichosocialinio pobūdžio paslaugų plėtrai, orientuojantis į pažeidžiamus Prienų rajono savivaldybės gyventojus: skurdą ar benamystę patiriančius ir iš įkalinimo įstaigų grįžusius asmenis, priklausomybės ligomis sergančius, socialinės adaptacijos sunkumų patiriančius bei kitus gyventojus, kuriems reikalinga pagalba.
Šiuo metu VšĮ „Gilės sodas“ humanitarinę ir psichosocialinę pagalbą per savaitę vidutiniškai suteikia 30–50 savivaldybės gyventojų. Tinkamos patalpos sudarytų galimybę šių paslaugų apimtį didinti, užtikrinti jų prieinamumą ir tęstinumą bei organizuoti grupines ir bendruomenines veiklas.
158,10 kv. m bendro ploto patalpos, esančios Panemunės g. 28, perduotos Prienų globos namams panaudos teise iki metų pabaigos.
Taryba taip pat nusprendė viešo konkurso būdu trejiems metams (su galimybe pratęsti dar trejiems metams) išnuomoti patalpas Kranto g. 8. Jose planuojama vykdyti administracinę veiklą, susijusią su registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkymu.
Po diskusijų ir Tarybos narės Loretos Jakinevičienės pastabų, jog labai norint galima rasti išeitį, kaip padėti gyventojams, daugumos balsais pritarta tam, kad Savivaldybė iš Turto banko perimtų 1/53 dalį Mauručių kaime esančios vandenvietės bei kiemo statinių infrastruktūros, reikalingos savarankiškajai savivaldybės funkcijai – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimui – įgyvendinti. Tokiu būdu bus užtikrintas nepertraukiamas viešųjų paslaugų teikimas vietos gyventojams.
Tarybos sprendimu, nuspręsta iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ įsigyti Sūkurių kaime esančią 0,606 km ilgio elektros oro linijos dalį už 10,08 euro.
Pritarta trijų kambarių buto įsigijimui už 74 400 eurų Prienų mieste. Jis bus naudojamas Prienų rajono savivaldybės socialiniam būstui.
Posėdžio pabaigoje opozicijos lyderė Loreta Jakinevičienė pateikė paklausimą dėl planų atnaujinti susidėvėjusią šilumos trasą Siaurojoje gatvėje, Prienuose, trasa veda per tris privačius sklypus, todėl gyventojai nerimauja dėl žalos, kurią galimai patirs kasinėjimo darbų metu. Jos žiniomis, dėl to kilo nesutarimų. Meras A.Vaicekauskas sakė domėjęsis situacija vietoje, gyventojai, su kuriais bendrauta, prieštaravo, kad naujoji trasa būtų paklota per jų žemę, o siūloma alternatyva yra daug brangesnė, nesutinkama prisidėti finansiškai, gali tekti klausimus spręsti teisiniu būdu.
Dalė Lazauskienė
Nuotrauka – Prienų rajono savivaldybės