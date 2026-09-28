Su rudeniu į arenas vėl sugrįžta krepšinis

Kartu su rudeniu į sporto arenas ir sales sugrįžta ir intriga, ką artėjančiam Nostra.lt-RKL sezonui paruošė praeitų metų A diviziono čempionė Birštono „Milasta“ ir bronzos medalių laimėtoja Prienų „Tikodenta“. Aukštai užkelta žaidybinė kartelė ir krepšinio sirgalių lūkesčiai komandas įpareigoja būti tinkamai pasirengusioms šių metų kovoms krepšinio aikštelėse, kad galėtų apginti lygos geriausiųjų titulus. Pagal oficialius pranešimus, abi komandos jau baigė komplektuoti sudėtis – čia didelių staigmenų nėra, nes ir „Milasta“, ir „Tikodenta“ skelbia išsaugojusios savo branduolius su pagrindiniais žaidėjais, atvedusiais komandas iki pat diviziono finišo. Nepasikeitę ekipų pavadinimai liudija ir apie rėmėjų pasitikėjimą komandomis, jų treneriais Aurimu Liuiza ir Pauliumi Ivanausku bei žadamą visokeriopą paramą naujame sezone.
Sezono atidaryme – čempionų prisistatymas
Spalio 8 dieną Birštono sporto ir sveikatingumo centre vyks iškilminga 2026–2027 m. Nostra – RKL naujojo sezono atidarymo šventė. Pasak Birštono „Milastos“ klubo vadovo Kristupo Bubnio, komandai tai bus atsakingas momentas, nes po oficialios atidarymo ceremonijos čempionams teks žaisti pirmąsias šio čempionato rungtynes su praėjusio sezono vicečempione BC „Širvintos-UHB Group“ ekipa. Tad naujojo sezono pradžia simboliškai atkartos praėjusio čempionato didžiojo finalo rungtynes tarp dviejų stipriausių komandų.
Kaip žinia, nors Birštono „Milasta“ įgijo teisę pagal sportinį principą pereiti į Nacionalinę krepšinio lygą, birštoniškiai ir šiemet žais Regionų krepšinio lygoje. Klubo vadovas Kristupas Bubnys patvirtino, kad komanda išsaugojo pernykštę sudėtį, joje žais jau išbandyti žaidėjai: Tadas Rinkūnas, Laurynas Miknevičius, Eivydas Aleksa, Arnas Tilindė, Aidas Kavaliauskas, Ignas Juškevičius, Adomas Rybelis, Vakaris Diškevičius, Andrius Žarnauskas ir Herkus Loda. Taip pat komandą sustiprino du nauji žaidėjai: praėjusį sezoną „Raseinių“ komandai atstovavęs 205 cm ūgio sunkusis krašto puolėjas Gabrielius Kaubrys bei didžiąją karjeros dalį Nacionalinėje krepšinio lygoje praleidęs, Italijoje žaidęs Julius Liesis.
Remiantis komandos vyr. trenerio Aurimo Liuizos komentarais po pirmųjų pasiruošimo rungtynių, šių žaidėjų universalumas, gebėjimas žaisti skirtingose pozicijose ir patirtis bus naudinga komandai A diviziono kovose. „Jie yra alkani pergalių, neleis atsipalaiduoti ir mūsų veteranams“, – įsitikinęs treneris, kuris prie „Milastos“ vairo stovės jau penktąjį sezoną. Jam ir toliau padės asistentas Ignas Pikas.
Pasak vyr. trenerio, komandos tikslas vienas – apginti lygos čempionų titulą, to bus siekiama žingsnelis po žingsnelio, kantriai ir atkakliai, kad pavasariop komanda įgautų geriausią formą. Ekipa skelbia jau užsitikrinusi pagrindinių savo rėmėjų – Birštono savivaldybės, UAB „DS1“, UAB „Milasta“, UAB „Doleta“, UAB „Birštono mineraliniai vandenys“, Birštono sanatorijos „Versmė“ ir kt. paramą, tai padės komandai stabiliai ruoštis naujiems iššūkiams.
Išsaugojo žaidėjus ir komandinę dvasią
Prienų „Tikodenta“ komandos, praėjusio sezono Nostra.lt-RKL bronzos medalininkės, vyr. treneris Paulius Ivanauskas interviu metu sakė: „Pasisekė išlaikyti visus praeitame sezone žaidusius krepšininkus, prie komandos prisijungė ir jaunimo, todėl pasikeitimų nėra, ir sirgalių spėlionėms nepalikom jokios intrigos. Su tos pačios sudėties komanda žaisime antrus metus.“
Oficialiai paskelbta, kad komandos gretose ir toliau rungtyniaus vienas solidžiausių lygos vidurio puolėjų Edvinas Daunys, taiklusis lygos snaiperis Modestas Žaunieriūnas, komandos kapitono pareigas ir toliau eis vienas iš ekipos lyderių – Ignas Dirda. Priekinėje linijoje ir toliau dominuos aukštaūgis Rokas Stankevičius, taipogi pratęsta sutartis ir su svarbų vaidmenį komandoje atlikusiu Matu Kolesnikovu. Šie žaidėjai svariai prisidėjo prie iki šiol sėkmingiausio sezono klubo istorijoje. Trenerio teigimu, komandoje ir toliau tobulės bei patirtį kaups jaunieji prieniškiai Jokūbas Bujavičius, Simas Aleksynas ir Julius Minajevas, iš Balbieriškio kilęs, šiuo metu Kaune besimokantis Rokas Miknevičius.
Paklaustas, ar sulig augančiais pasiekimais didės ir klubo finansiniai įsipareigojimai žaidėjams, vyr. treneris pastebėjo, jog tai yra normali praktika, kai atlygis priklauso nuo pasiektų rezultatų. O būsimas sezonas, pasak P.Ivanausko, nežada lengvų pergalių, juolab kad dauguma komandų yra sustiprėjusios, labai konkurencingos. Tarp stiprių priešininkų treneris išskyrė ir dviem naujais žaidėjais pasipildžiusią Birštono „Milastą“, ir naujai prisijungusią Vilniaus rajono KK-VRSC komandą, ir Druskininkų „Akvilę“, ir Širvintų ekipą. Todėl išsilaikyti aukštoje pozicijoje šiame čempionate „Tikodentai“ gali būti sunkiau.
Komandos strategas džiaugiasi pagrindinių rėmėjų palankumu: nelengvame kelyje pergalių link klubą ir toliau rems Prienų rajono savivaldybė, odontologijos klinika „Tikodenta“ ir kiti.
Pagal nusistovėjusią tvarką komanda per mėnesį privalės sužaisti po šešerias – septynerias rungtynes, treniruotės vyksta dukart per savaitę, tai didelis krūvis besimokantiems ar dirbantiems žaidėjams. Norėdama greičiau įsibėgėti, pasiekti norimą žaidimo tempą, komanda jau sužaidė trejas draugiškas rungtynes. Nors, pasak trenerio, pirmoje dvikovoje su Druskininkų komanda pasirodė silpniau, susitikime su Nacionalinės krepšinio lygos komanda sekėsi geriau. Pasiruošimą sezonui komanda baigs rugsėjo 30 dieną kontrolinėmis rungtynėmis su „Raseiniais“.
„Sieksime ne prastesnio rezultato, nei praėjusiame sezone,“– apie keliamus tikslus kalba „Tikodentos“ strategas, tikėdamasis, kad žaidėjai ir toliau džiugins jiems būdinga išskirtine komandine dvasia, vieningumu ir tarpusavio palaikymu, kas ne mažiau svarbu, nei atskirų žaidėjų meistriškumas. Treneris taip pat viliasi, kad sirgaliai ir naujame sezone liks ištikimi komandai, stebės jos žaidimą gyvai, gausiai užpildydami Prienų arenos tribūnas.
Tikodenta“ naujame sezone startuos spalio 9 dieną, pirmąsias rungtynes žais išvykoje su A diviziono naujoke iš Trakų. Spalio 16 d. 19 val. laukia namų rungtynės Prienų arenoje, prieniečių varžove taps BC „Biržai“.
Šiemet A divizionas suburs rekordinį komandų skaičių – net 18. Tai reiškia ne tik didesnę konkurenciją, bet ir platesnę geografinę aprėptį, auginant naujus krepšinio talentus.
Parengė Dalė Lazauskienė
Nuotraukos iš Birštono „Milasta“ ir Prienų KKSC krepšinis feisbuko puslapių