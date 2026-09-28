Rugsėjo 29 d. bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema – pratybų „Vyčio skliautas 2026“ dalis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad didžiausių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu šalyje bus tikrinama Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas vyks rytoj (rugsėjo 29 d.) nuo 11.52 val. Tikrinimo metu bus įjungtas garsinis signalas „Perspėjimo sistemos patikrinimas“.
Sirenos kauks 3 minutes (nuo 11.52 iki 11.55 val.). Joms nustojus kaukti, 11.55 val., per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regionines ir vietines radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos.
Vykdant patikrinimą, gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Jų perdavimas prasidės kartu su sirenų įjungimu, t. y. 11.52 val., ir tęsis iki 12.00 val.
Šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau juos priims tik tie telefonai, kuriuose nustatyta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija. Daugiau informacijos, kaip konfigūruoti telefonus, pateikiama Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt.
Išgirdę sirenas, gyventojai turi nedelsdami įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai, šalies gyventojai perspėjami įjungiant sirenas ar siunčiant pranešimus į mobiliuosius telefonus, prireikus – per mobiliąsias įgarsinimo priemones ar pasiuntinius, taip pat informuojami per radiją ir televiziją.
Šis patikrinimas vykdomas pratybų „Vyčio skliautas 2026“ metu. Pratybų įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinis krizių valdymo centras bei Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema
Departamento duomenimis, šiuo metu šalyje yra 1 163 perspėjimo sirenos. Jomis perspėjama 69 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Perspėjimo sirenų žemėlapis (esamų ir planuojamų įrengti vykdant projektą) skelbiamas svetainėje lt72.lt bei mobiliojoje programėlėje „LT72“.
Įgyvendinant Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemones, Lietuvoje suplanuota įdiegti 275 naujas perspėjimo sirenas, o 600 esamų sirenų visoje šalyje – prijungti prie centralizuotos perspėjimo sirenų valdymo sistemos.
2029 metais, įgyvendinus investicinio projekto veiklas, gyventojams perspėti bus naudojamos 1 438 sirenos, iš kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas centralizuotai valdys 1 125. Planuojama, kad perspėjimo sirenomis bus galima pasiekti apie 75 proc. visų Lietuvos gyventojų.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Komunikacijos skyrius