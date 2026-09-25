Šilavote prisiminėme Geležinio Vilko rinktinės partizanus

25 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 20 d. Šilavote vyko Europos paveldo dienų renginys, skirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadui ltn. Juozui Stravinskui–Žiedui, Kardui ir jo bendražygiams atminti.
Šv. Mišiose meldėmės už žuvusius partizanus, o Blindžiakupsčio kaimo Pagraižio miške, jų kautynių ir žūties vietoje, pagerbėme Lietuvos laisvės kovotojų atminimą.
Renginio dalyviai klausėsi folkloro ansamblio „Akacija“ atliekamų partizanų dainų. Ansamblio vadovė Saulė Blėdienė priminė apie 1995 m. partizanų žūties vietoje vykusį minėjimą ir kryžiaus šventinimą, kultūros paveldo specialistė Viktorija Bielevičienė pasakojo apie Lietuvos laisvės kovų paveldą ir Šilavoto krašto partizanų istoriją. Autentiškais prisiminimais, išgirstais iš mamos Magdelenos, pasidalijo Danguolė Lincevičienė. Prie arbatos puodelio kalbėjomės apie partizanų kasdienybę ir jų gyvenimą miške.
Saugokime. Puoselėkime. Atgaivinkime.
Šilavoto Davatkyno informacija

Rubrikoje Seniūnijose. Bookmark the permalink.