Į festivalį „Jievaro tiltais“ sugužėjo bičiuliai

Gražų šeštadienį Birštone vyko vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis „Jievaro tiltais“, kurį organizavo nenuilstančioji „Aguonėlės“ vadovė Virginija Bankauskienė. Birštoniečiai sulaukė svečių – kolektyvų „Puniukai“ iš Punsko, Vilkaviškio „Vyželės“, Pasvalio „Apynėlio“, šokėjų iš Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro ir choreografijos studijos „Inkarėlis bei Šiaulių Dainų progimnazijos liaudiškų šokių studijos „Šermukšnėlė“.
Labai buvo smagu žygiuoti drauge per kurortą iki J. Basanavičiaus aikštės, kurioje pasirodė kolektyvai. Tada šokėjai nukeliavo iki „Versmės“, kur prie fontano koncertavo sanatorijos svečiams, demonstravo šokius ir jaunystę. Atlikėjai kartu su žiūrovais sušoko „Grandskverą“. Dėkojame Beatai, puikiai vedusiai abu koncertus.
Birštono kultūros centro jaunuolių liaudiškų šokių kolektyvas „Aguonėlė“ susikūrė 2000 metais. Jį lanko Birštono gimnazijos moksleiviai. Kolektyvas dalyvauja Respublikinėse Dainų ir Moksleivių dainų šventėse, pristato lietuvių liaudies šokius užsienio žiūrovams. „Aguonėlė“ turi daug draugų Lietuvoje, todėl dalyvauja jų organizuojamuose festivaliuose, taip pat kviečia bičiulius į Birštone rengiamą festivalį „Jievaro tiltais“. Kolektyvas nominuotas aukščiausiu mėgėjų saviveiklos apdovanojimu – „Aukso paukšte“.
„Iki kitos šventės!“ – vylėsi šokių sambūrio dalyviai, dėkodami festivalio iniciatorei Virginijai Bankauskienei už progą pasirodyti ir šiltą priėmimą Birštone.
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