„Artea“ banko skyrius Birštone liks

25 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemeras Edvardas Citvaras ir Administracijos direktorė Jovita Tirvienė susitiko su „Artea“ banko atstovais aptarti klientų aptarnavimo skyriaus Birštone ateities. Susitikime taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos specialistai, Savivaldybės įmonių ir kurorto sanatorijų atstovai.
Susitikimo metu Savivaldybės vadovai išsakė aiškią poziciją – fizinio banko skyriaus išlikimas kurorte yra svarbus Birštono gyventojams, vietos verslui, įstaigoms ir svečiams. Birštonas auga ir keičiasi – kurorte vykdomos ir planuojamos naujos investicijos, plėtojamas verslas ir paslaugos. Todėl svarbu, kad gyventojams bei verslui reikalingos paslaugos išliktų prieinamos vietoje.
„Artea“ banko atstovai patikino, kad klientų aptarnavimo skyrius Birštone išliks, jei augs klientų skaičius ir jie aktyviai naudosis banko teikiamomis paslaugomis.
„Augančiame kurorte svarbias paslaugas turime ne mažinti, o stiprinti. Banko skyrius reikalingas mūsų gyventojams, verslui, įstaigoms ir kurorto svečiams, todėl itin svarbu, kad ši paslauga Birštone išliktų ir būtų arti žmonių“, – sako Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Birštono savivaldybės informacija

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