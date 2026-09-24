Etnokultūra yra gyvas tautos pamatas, o kanklės – viena giliausių jos šaknų. Šie metai Lietuvoje paskelbti Kanklių metais – tai prasmingas įvertinimas instrumentui, kuris neatsiejamas nuo mūsų tautinės tapatybės.
Rugsėjo 12 d. Šilavoto Davatkyne, kur kiekvienas takelis, kiekvienas senas pastatas ir daiktas saugo dalelę mūsų krašto atminties, vyko trečiasis regioninis folkloro kolektyvų sambūris „Žydi klesčia radastėlė“, skirtas Kanklių metams.
Čia, tarp praeities ir dabarties, skambėjo tai, kas lietuviui nuo seno buvo labai brangu – daina, muzika ir bendrystė. Sambūrio dalyvius sveikino Prienų rajono savivaldybės ir LR Seimo atstovai, o folkloro kolektyvai dovanojo skambias lietuvių liaudies dainas ir kanklių muziką. Regioniniame folkloro kolektyvų sambūryje dalyvavo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“ (vad. Agnė Vaitonė), Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“ (vad. Saulė Blėdienė), Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vad. Rima Vilkienė), Pakuonio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Obelėlė“ (vad. Renata Žibienė) ir Kazlų Rūdos kultūros centro folkloro ansamblis „Sūduonia“ (vad. Algirdas Ališauskas).
Renginyje skambėjo ne tik tradicinė liaudies muzika, bet ir kanklininkės Gabijos Žilienės koncertinėmis kanklėmis atliekami kūriniai.
Už dalyvavimą folkloro kolektyvų sambūryje ir puoselėjamą liaudies dainos grožį, kanklių skambesį bei dalinimąsi autentiška kultūrine patirtimi, kolektyvams dėkojo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė. Muziejininkė Danguolė Lincevičienė kvietė aplankyti Davatkyno ekspoziciją, susipažinti su jo istorija. Sambūrį vainikavo visų bendrai sudainuota lietuvių liaudies daina „O kano žali sodai“.
Renginys bendrai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją ir yra trečiasis bendruomenės „Jiestrakis“ įgyvendinamo projekto „Visiems ir kiekvienam“ renginys.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio gražaus sambūrio organizavimo. Tegul liaudies dainos ir kanklių muzika keliauja iš kartos į kartą, iš namų į namus, iš širdies į širdį.
Saulė Blėdienė
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė
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