Dalyvavo Geriausios Lietuvos policijos komandos konkurse

24 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Palangoje tris dienas vyko Geriausios Lietuvos policijos komandos konkursas, kuriame policijos pareigūnams teko išbandyti savo jėgas įvairiose rungtyse – šaudymo, vairavimo, tarnybinio šuns valdymo, orientavimosi, medicinos žinių, taktikos ir kitose netikėtose užduotyse.
Jau 30-ąjį kartą surengto konkurso nugalėtoja tapo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komanda, antrą vietą užėmė Kauno apskr. VPK komanda, o treti liko Marijampolės apskr. VPK pareigūnai.
Kartu su lietuviais konkurse dalyvavo ir pareigūnai iš Estijos, Latvijos ir Ukrainos.
Alytaus apskrities VPK komandai (žr. nuotraukoje) šįkart prizinės vietos iškovoti nepavyko, tačiau pareigūnai parsivežė tai, kas ne mažiau svarbu – vertingos patirties, dar didesnį komandos susitelkimą ir gebėjimą veikti netikėtose bei sudėtingose situacijose.

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