Tekstilės konteineris – ne tik geriems drabužiams

Suplyšę marškinėliai, skylėtos kojinės, nusidėvėję rankšluosčiai ar nebetinkami avėti batai vis dar neretai atsiduria mišrių atliekų konteineryje. Tačiau ten jiems – ne vieta.
Tekstilės konteineriai skirti ne vien geriems, dar dėvėti tinkamiems drabužiams. Į juos galima mesti ir susidėvėjusią, naudoti jau nebetinkamą tekstilę.
Tai svarbu prisiminti, nes tekstilės mišrių komunalinių atliekų konteineriuose vis dar randama nemažai. Viename Alytaus regione atliktame atliekų sudėties tyrime tekstilė sudarė apie 13,5 proc. tirtos mišrių komunalinių atliekų imties. Tarp atliekų rasta drabužių, avalynės, patalynės ir kitų tekstilės gaminių.
Suplyšo? Tai dar nereiškia, kad reikia mesti į mišrias atliekas
Viena dažniausių klaidų – manyti, kad tekstilės konteineris yra tarsi gerų drabužių dovanojimo dėžė. Tačiau taip nėra.
Į tekstilės konteinerį galima mesti ne tik dar tinkamus dėvėti drabužius, bet ir tuos, kurių jau nebesinori ar nebegalima naudoti: apatinius, kojines, pėdkelnes, kepures, šalikus, pirštines, avalynę, rankines, kuprines, diržus, patalynę, rankšluosčius, užuolaidas, užtiesalus, pledus, minkštus žaislus, audinių atraižas ir siūlus.
Tad jeigu marškinėliai suplyšo, rankšluostis nusidėvėjo, o kojinės savo jau atitarnavo, vien dėl to jų nereikia mesti į mišrių atliekų konteinerį. Svarbiausia – tokius gaminius tinkamai supakuoti ir išmesti į jiems skirtą tekstilės konteinerį.
Maišas ir mazgas – paprasta, bet svarbu
Kad tekstilė būtų surinkta tvarkingai ir kuo mažiau nukentėtų nuo drėgmės ar nešvarumų, į konteinerį metamus daiktus reikia sudėti į maišą ir jį užrišti.
Atrodytų, smulkmena, tačiau ji svarbi. Tinkamai užrištas maišas apsaugo tekstilę nuo drėgmės ir nešvarumų, o kartu padeda išvengti situacijų, kai vienas suteptas ar sušlapęs daiktas sugadina kitus.
Jeigu vienu metu atsisveikinate ir su dar gerais drabužiais, ir su stipriai susidėvėjusia tekstile, verta juos supakuoti atskirai. Taip geresnės būklės daiktai turi daugiau galimybių išlikti tinkami pakartotiniam naudojimui.
Atskirai verta pasirūpinti ir avalyne. Batus dėkite poromis į tą patį maišą arba kitaip saugiai sutvirtinkite kartu, kad surenkant ir rūšiuojant jie nepasimestų vienas nuo kito. Juk vienišas batas naujo šeimininko greičiausiai nebesuras.
Dar daugiau dėmesio reikia skirti šlapiai ar purvinai tekstilei. Ją į tekstilės konteinerį galima mesti tik sandariai supakuotą į vandeniui ir kitiems skysčiams nepralaidžią pakuotę. Taip apsaugomi kiti kartu surinkti daiktai.
Tačiau čia yra ir aiški riba. Tepalais, tirpikliais, dažais ar kitomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis užterštos tekstilės į tekstilės konteinerį mesti negalima. Tokias atliekas reikia pristatyti į rūšiavimo centrą ir tvarkyti kaip pavojingąsias.
Geras daiktas dar gali būti reikalingas kitam
Vis dėlto tekstilės konteineris – tik vienas iš pasirinkimų.
Jeigu drabužis, batai, užuolaidos ar kitas tekstilės gaminys dar geros būklės, pirmiausia verta pagalvoti, ar jis negalėtų tarnauti kitam žmogui. Kartais tai, kas vienam jau pabodo ar tapo nereikalinga, kitam gali būti kaip tik tai, ko reikia.
Ir tam nebūtina laukti specialiai organizuojamų mainų. Daiktais galima apsikeisti su kaimynais, kolegomis, draugais, mokyklos, darželio ar kitos bendruomenės nariais. Kartais pakanka tiesiog paklausti: „Gal kam reikia?“
Dar vienas pasirinkimas – daiktų mainų punktai. Alytaus regione dar tinkamus naudoti drabužius, avalynę ir kitus daiktus galima pristatyti į rūšiavimo centruose veikiančius daiktų mainų punktus „Mainukas“ bei daiktų mainų ir rengimo pakartotinai naudoti punktą „TikoTiks“.
Čia daiktus galima ne tik palikti – galima ir pasiimti tai, ko reikia. Taip vienam nebereikalingas daiktas gali pradėti naują gyvenimo etapą kito žmogaus namuose.
O ko į tekstilės konteinerį mesti negalima?
Nors į tekstilės konteinerį galima mesti labai įvairius tekstilės gaminius, jis nėra vieta viskam, kas lieka tvarkant namus.
Į jį negalima mesti sauskelnių ir kitų vienkartinių higienos priemonių, maisto atliekų, pakuočių, elektronikos, baterijų ar kitų tekstilei nepriskiriamų atliekų.
Minkšti žaislai gali būti metami tik be baterijų ir elektroninių elementų. Tuo tarpu kilimai ir čiužiniai dėl savo dydžio priskiriami didelių gabaritų atliekoms, todėl juos reikia pristatyti į rūšiavimo centrus.
Svarbu prisiminti ir dar vieną taisyklę – maišų su tekstile negalima palikti prie konteinerio. Jei jis pilnas, tekstilę reikia pristatyti į kitą jai skirtą surinkimo vietą.
Atskirai surinkta tekstilė turi daugiau galimybių
Tinkamas rūšiavimas svarbus dar ir todėl, kad atskirai surinkta tekstilė turi daugiau galimybių būti panaudota dar kartą ar tinkamai sutvarkyta.
Žinoma, atskiras surinkimas nereiškia, kad kiekvienas į tekstilės konteinerį įmestas drabužis būtinai bus perdirbtas ar vėl panaudotas. Tekstilės gaminiai labai skirtingi – juose gali būti kelių rūšių pluoštų, užtrauktukų, sagų, gumos, plastiko ar kitų medžiagų, todėl jų tolesnis tvarkymas nėra toks paprastas.
Tačiau viena aišku – tekstilei patekus į mišrių komunalinių atliekų srautą, jos panaudojimo galimybių lieka gerokai mažiau.
Todėl tvarkant spintą verta prisiminti paprastą seką. Jeigu daiktas dar geras – perduokime jį kitam, išmainykime, parduokime ar pristatykime į „Mainuką“ ar „TikoTiks“.
Jeigu tekstilės gaminys jau nebedžiugina ar nebenaudojamas, pirmiausia pagalvokime, gal jis dar pravers kitam. O jei gaminys jau susidėvėjęs ir naudoti nebetinkamas – sudėkime jį į maišą, užriškime ir meskime į tekstilės konteinerį.
Jeigu tekstilė šlapia ar purvina, pasirūpinkime, kad ji būtų sandariai supakuota ir neužterštų kitų daiktų. Avalynę taip pat laikykime poromis – taip ji turės daugiau galimybių būti tinkamai išrūšiuota ir, jei dar tinkama, panaudota dar kartą.
Tekstilės konteinerių, rūšiavimo centrų, „Mainukų“ ir „TikoTiks“ vietas bei darbo laiką galima rasti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro interneto svetainėje.
Tvarkant spintą svarbu ne tik nuspręsti, ko mums nebereikia. Ne mažiau svarbu pagalvoti, kur tas daiktas keliaus toliau – gal pas kitą žmogų, gal į „Mainuką“, o gal į tekstilės konteinerį. Svarbiausia, kad jis neatsidurtų ten, kur jam ne vieta.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro informacija
Užs.Nr.028