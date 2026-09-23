Pristatyta naujausia Aldonos Ruseckaitės knyga „Naktiniai pokalbiai“

Rugsėjo 16 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre pristatyta naujausia mūsų kraštietės, rašytojos, muziejininkės, literatūros tyrinėtojos Aldonos Ruseckaitės knyga „Naktiniai pokalbiai“.
Kaip sako pati autorė, ši knyga – tai fikcijų romanas, kurio pagrindiniai veikėjai – rašytojai ir kunigai Juozas Tumas-Vaižgantas ir Ričardas Mikutavičius. Vėlyvais vakarais jie susitinka ir kalbasi apie gyvenimą, meną, literatūrą, populiarumo kainą, apie santykius su visuomene ir savo hierarchais, knygas ir pamokslus. Per šiuos pokalbius atsiveria visuomeninio bei kultūrinio gyvenimo kontekstas, išryškėja abiejų asmenybių panašumai ir skirtumai.
Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) ir Ričardas Mikutavičius (1935–1998) gyveno skirtingais laikotarpiais, tačiau autorė tarp šių dviejų asmenybių atranda nemažai paralelių: abu klebonavo Vytauto Didžiojo bažnyčioje, gyveno tame pačiame bute, abu buvo žymios savo laikmečio asmenybės, garsėjo kaip iškalbingi pamokslininkai ir meno kolekcininkai.
Susitikimo metu A. Ruseckaitė prisipažino, jog iš visų jos parašytų knygų „Naktiniai pokalbiai“ yra pati intymiausia, mat ta moteris, knygoje pasakojanti apie Vaižgantą ir besidalijanti prisiminimais apie R. Mikutavičių, yra ji pati. A. Ruseckaitė asmeniškai pažinojo kunigą Ričardą Mikutavičių, o su J. Tumu-Vaižgantu autorę sieja ilgametė muziejininkės veikla. Ji tyrinėjo rašytojo kūrybą, prisidėjo prie Juozo Tumo-Vaižganto memorialinio muziejaus Kaune įkūrimo.
Renginio metu aktorės Daivos Škelevaitės skaitomos ištraukos iš knygos susirinkusiesiems suteikė išskirtinę galimybę išgirsti, apie ką vėlyvais vakarais kalbasi knygos herojai. Jos ir Aldonos Ruseckaitės pasakojimą gražiai papildė Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojos Romos Ruočkienės atliekama muzika.
Su nauja knyga A. Ruseckaitę sveikino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė.
Tikimės, jog šis vakaras paskatins ne tik atsiversti knygą, bet ir paklausti savęs: ką mums šiandien gali papasakoti žmonės, gyvenę prieš mus?
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
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