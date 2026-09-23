Prienų „Žiburio“ gimnazija – antra tarp MEPA mokyklų Lietuvoje

23 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

2025–2026 mokslo metai Prienų „Žiburio“ gimnazijai atnešė išskirtinį įvertinimą – programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) mokyklų reitingų lentelėje ji užėmė antrą vietą tarp 86 Lietuvos mokyklų. Šis rezultatas paskelbtas rugpjūčio 28–29 dienomis Vilniuje MEPA baigiamajame seminare.
Per mokslo metus gimnazistai dalyvavo įvairiose pilietinėse iniciatyvose, diskusijose, renginiuose ir projektuose, gilino žinias apie Europos Sąjungą, Europos Parlamentą, demokratiją, žmogaus teises ir piliečio atsakomybę. MEPA veiklos mokiniams suteikia ne tik žinių, bet ir ugdo gebėjimą argumentuoti, kritiškai vertinti informaciją, bendradarbiauti ir aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Antroji vieta Lietuvoje – nuoseklaus visos gimnazijos bendruomenės darbo rezultatas ir kartu paskata nesustoti.
Didžiuojamės gimnazistais, jų iniciatyvomis ir gimnazijos bendruomene: bendras darbas leido Prienų „Žiburio“ gimnazijai būti tarp stipriausių MEPA mokyklų Lietuvoje. Šis pasiekimas rodo, kad mokykloje kuriama aplinka, kurioje jaunam žmogui svarbu ne tik žinoti, bet ir suprasti, dalyvauti ir veikti. Šis rezultatas – ne finišas, o tvirtas pagrindas naujiems darbams, idėjoms ir prasmingoms iniciatyvoms ateityje.
„Žiburio“ gimnazijos informacija

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