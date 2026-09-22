Nuo idėjos iki patirties: baigtas kultūros kelių kūrėjų kompetencijų stiprinimo projektas

Baigėsi Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio operatoriaus – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos – įgyvendintas projektas „Kultūros kelio kūrėjų kompetencijų stiprinimas: nuo idėjos iki patirties“, finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Prienų rajono savivaldybės. Projektas tapo reikšmingu žingsniu stiprinant kultūros kelių kūrėjų kompetencijas ir kuriant profesionalų, strategiškai pagrįstą bei lankytojams patrauklų regioninį Justino Marcinkevičiaus kultūros kelią.
Šiuolaikinis kultūros kelias – tai ne tik lankomi objektai ar maršrutas žemėlapyje. Pirmiausia tai žmonės, jų bendradarbiavimas, gebėjimas kūrybiškai aktualizuoti kultūros paveldą ir sukurti prasmingą lankytojo patirtį. Būtent todėl projektas buvo orientuotas į kultūros ir turizmo specialistų, bibliotekų, muziejų, kultūros centrų darbuotojų bei partnerių profesinių kompetencijų stiprinimą, siekiant, kad Regioninis Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias taptų šiuolaikišku, profesionaliu ir patraukliu įvairioms auditorijoms.
Per projekto įgyvendinimo laikotarpį dalyviai gilino žinias keturiose svarbiose srityse. Pirmiausia vyko rinkodaros ir komunikacijos plano kūrimo dirbtuvės, kurias vedė komunikacijos ir rinkodaros ekspertė Jolita Mažeikienė. Jų metu dalyviai stiprino komunikacijos, skaitmeninio turinio kūrimo ir rinkodaros projektų valdymo kompetencijas, o svarbiausiu rezultatu tapo parengtas Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio rinkodaros ir komunikacijos planas, kuris taps praktiniu įrankiu tolesnei kultūros kelio plėtrai.
Svarbia projekto dalimi tapo MO muziejaus edukatorių Jurgitos Zigmantės ir Ilonos Ežerinytės mokymai, skirti šiuolaikinėms edukacijos metodikoms. Praktiniuose užsiėmimuose daug dėmesio buvo skiriama tam, kaip kurti įdomias, įtraukiančias edukacijas, taikyti vizualinius, teatro ir pasakojimo metodus, aktyviai įtraukti lankytojus ir įvairaus amžiaus auditorijas. Įgytos žinios leis kultūros kelio objektuose kurti dar patrauklesnes edukacines programas.
Projektą vainikavo dviejų dienų edukacinių programų vadovo ir lektoriaus Nerijaus Miginio mokymai „Prasmingos partnerystės ir lankytojų patirties kūrimas per Marcinkevičiaus kūrybos interpretaciją“. Jų metu buvo nagrinėjama, kaip kurti ilgalaikes partnerystes, prasmingai interpretuoti Justino Marcinkevičiaus kūrybą, formuoti autentiškas lankytojų patirtis ir kultūros paveldą pristatyti šiuolaikiškai bei įtraukiai. Šie mokymai dar kartą patvirtino, kad kultūros kelio sėkmę lemia ne tik turinys, bet ir gebėjimas kurti emocinį ryšį su lankytoju.
Ne mažiau svarbi projekto veikla buvo metodinė dalijimosi patirtimi išvyka sertifikuotu regioniniu kultūros keliu „Penkių kūrėjų kelias“. Joje dalyvavo gausi Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio komanda bei partneriai iš Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Prienų krašto muziejaus ir Prienų turizmo informacijos centro. Kelionės metu dalyviai susipažino su brolių Mekų kultūriniu palikimu Biržų krašte, lankėsi Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje ir Juozo bei Alfonso Keliuočių palikimo studijų centre, gilinosi į partnerystės, kultūros paveldo aktualizavimo ir lankytojų įtraukimo patirtis, o išvyką užbaigė edukacija „Mažasis sūrio kelias“ Rokiškio krašto muziejuje. Ši metodinė kelionė – įrodymas, kad kultūros keliai nėra konkurentai: juos vienija bendras tikslas šiuolaikiškai pristatyti Lietuvos kultūros paveldą ir mokytis vieniems iš kitų.
Projekto metu įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai taps tvirtu pagrindu tolesnei Regioninio Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio plėtrai. Parengtas rinkodaros planas, sustiprintos edukacinės, komunikacinės ir partnerystės kompetencijos, užmegzti nauji profesiniai ryšiai leis dar nuosekliau kurti šiuolaikiškas kultūrines patirtis, stiprinti bendradarbiavimą tarp kultūros ir turizmo sektorių bei didinti kultūros kelio žinomumą Lietuvoje.
Kultūros kelio sėkmę lemia ne tik vertingas paveldas ar iškili asmenybė. Ją kuria žmonės – jų profesionalumas, bendradarbiavimas, noras mokytis ir ieškoti naujų būdų, kaip kultūros paveldą paversti gyva, prasminga ir įkvepiančia patirtimi kiekvienam lankytojui. Tokia patirtis tampa tvirtu pagrindu toliau plėtoti Regioninį Justino Marcinkevičiaus kultūros kelią kaip vieną reikšmingiausių literatūrinės atminties ir kultūrinio turizmo iniciatyvų Lietuvoje.
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