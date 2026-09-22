Balsuokite: Strielčių kriaušė verta Lietuvos medžio titulo!

Iki šių metų spalio 4 dienos Lietuvos gyventojai kviečiami dalyvauti Lietuvos medžio 2026 rinkimuose ir balsuoti už vieną iš dvylikos išskirtinių medžių. Tarp kandidatų – ir bendruomenės „Nemuno link“ balsavimui pasiūlyta Prienų rajono Strielčių kaimo puošmena, spėjama per 140-ties metų sulaukusi kupli miškinė kriaušė. Remiantis išmatavimais, jos kamieno apimtis 1,3 m aukštyje – apie 4,10 metro, o medžio aukštis siekia maždaug 14 metrų.
Liepų gatvėje augantis išskirtinis gamtos ir kultūros simbolis yra tapęs vietos bendruomenės pasididžiavimu ir svarbia kultūrinių susibūrimų vieta. Medis pasižymi įspūdingu kamieno storiu, plačia, gyvybinga laja ir gausiu žydėjimu pavasarį, kai jis pasipuošia baltais žiedais ir puošia kraštovaizdį.
Pro kriaušę driekiasi Regioninis Justino Marcinkevičiaus kultūros kelias, o vos už 8 kilometrų yra poeto gimtinė Važatkiemio kaime. Strielčių kaime veikiantis Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos padalinys prie šios kriaušės nuolat organizuoja garsinius literatūrinius skaitymus. Šių skaitymų pradžia simboliškai buvo pažymėta Justino Marcinkevičiaus poemos vaikams „Laukinė kriaušė“ garsiniais skaitymais, todėl medis tapo gyvu literatūros, bendruomenės ir gamtos dialogo centru.
2026 m. vasarą čia vyko vaikų vasaros šventės „Vasaros paslapčių takais“ edukacinė stotelė. Šimtametė kriaušė tapo pažinimo ir kūrybos erdve – vaikai stebėjo medį, pažino jo biologines savybes, atliko gamtos pažinimo, kūrybines ir matematines užduotis, klausėsi poemos „Laukinė kriaušė“, ieškojo gamtos lobių, kūrė pasakojimus apie medį ir mokėsi suprasti senųjų medžių reikšmę gamtai bei kultūrai. Šios veiklos dar labiau sustiprino medžio, kaip vietos bendruomenę telkiančio ir kultūrinę atmintį saugančio objekto, svarbą.
Kriaušė yra bendruomenės „Nemuno link“ traukos vieta – čia vyksta renginiai, susitikimai, kultūrinės iniciatyvos. Medis simbolizuoja bendrystę, tęstinumą ir ryšį su gimtąja žeme.
Šimtametė Strielčių kriaušė išsiskiria ne tik savo amžiumi ir įspūdinga išvaizda, bet ir ypatinga kultūrine verte. Tai medis, kuris jungia gamtą, literatūrą ir bendruomenę. Jo aplinkoje kuriamos tradicijos, skaitoma poezija. Tai gyvas simbolis, liudijantis, kad medis gali būti ne tik kraštovaizdžio dalis, bet ir kultūros bei bendruomenės širdis. Strielčių šimtametė kriaušė yra unikali dėl savo derinio: įspūdingos biologinės vertės, gyvos bendruomeninės funkcijos, stipraus ryšio su lietuvių literatūra.
Tai medis, kuris ne tik auga – jis buria, įkvepia ir kalba. Tai medis, po kuriuo skamba lietuviškas žodis. Tai medis, kuris jungia praeitį, dabartį ir ateitį.
Už Strielčių kriaušę galite balsuoti interneto puslapyje www.arboristai.lt, įvedę šią nuorodą: https://www.arboristai.lt/naujienos-ir-informacija/829-lietuvos-medzio-rinkimai-2026/1883-strielciu-kriause
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