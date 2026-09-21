„Versmė“ investuoja į komfortą: nuo atnaujintų gydyklų iki naujo baseino ir SPA vizijos

Birštono sanatorija „Versmė“ nuosekliai atnaujina infrastruktūrą, siekdama užtikrinti svečiams dar daugiau komforto ir aukštą gydymo bei sveikatinimo paslaugų kokybę. Įgyvendinami ne tik jau suplanuoti atnaujinimo darbai – kuriama ir ilgalaikė sanatorijos plėtros vizija.
Atnaujinta mineralinio vandens ir purvo vonių zona
Neseniai sanatorijoje baigtas gydomųjų mineralinio vandens ir purvo vonių zonos atnaujinimas. Modernizuotos procedūrinės vonios ir jų aplinka, atnaujinta ventiliacijos sistema, vandens tiekimo infrastruktūra bei kita procedūroms reikalinga įranga.
Atnaujinta zona leidžia svečiams gydomosiomis procedūromis mėgautis patogesnėje, jaukesnėje ir šiuolaikinius poreikius atitinkančioje aplinkoje.
Pradėti B korpuso kambarių atnaujinimo darbai
Pokyčiai vyksta ir svečių pamėgtame B korpuse. Čia etapais atnaujinami kambariai: keičiami baldai ir televizoriai, modernizuojami sanitariniai mazgai. Anksčiau korpuse jau buvo įrengta šiuolaikiška ventiliacijos ir kondicionavimo sistema.
„Norime, kad mūsų svečiai jaustųsi patogiai ir procedūrų metu, ir poilsio erdvėse. Nuolatinis atsinaujinimas leidžia užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ir atitikti šiuolaikinius lūkesčius“, – sako sanatorijos direktorė Rasa Noreikienė.
Ateities vizijoje – naujas baseino ir SPA kompleksas
Sanatorija svarsto ir didesnės apimties investiciją – naujo baseino bei SPA komplekso įrengimą. Preliminariai skaičiuojama, kad projekto vertė galėtų siekti apie 2 mln. eurų.
Parengtoje vizijoje numatytas didesnis nei 2 tūkst. kv. metrų ploto priestatas, kuriame galėtų būti įrengtas plaukimo baseinas, pirtys, vaikų zona ir poilsio erdvės. Taip pat svarstoma įrengti garažą bei pietinėje pastato pusėje sukurti terasą su vaizdu į mišką.
Planuojama, kad naujasis kompleksas uždaru koridoriumi būtų sujungtas su gydyklų korpusu ir registratūra, todėl svečiai visas erdves galėtų patogiai pasiekti neišeidami į lauką. Šiuo metu projektas yra parengiamajame etape, o pagal optimistinį scenarijų naujasis kompleksas lankytojus galėtų pasitikti iki 2030 metų.
Investicijos į infrastruktūrą yra ilgalaikės „Versmės“ strategijos dalis. Sanatorija siekia kurti modernią, jaukią ir sveikatinimui palankią aplinką, kurioje ilgametės sanatorinio gydymo tradicijos derėtų su šiuolaikiniu komfortu.
Informacija: https://versme.com/