Tomas Gudelis: mozaikose sudėtos tikėjimo ir gyvenimo istorijos

Rugsėjo 9-osios popietę Birštono Sakraliniame muziejuje vyko susitikimas su mozaikų kūrėju Tomu Gudeliu, kurio darbų paroda „Pamąstykime“ šiuo metu eksponuojama muziejuje.
Į renginį susirinko autoriaus artimieji, draugai ir meno mylėtojai. Savo apsilankymu parodos autorių pagerbė ir Birštono parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius.
Susitikimo pradžioje buvo prisimintas Birštonui svarbus dailininkas Nikodemas Silvanavičius, palikęs ryškų pėdsaką pasaulio ir Lietuvos mozaikos istorijoje. Renginio dalyviai buvo pakviesti pažvelgti į šią simbolinę sąsają tarp praeities ir dabarties, kuri tapo puikiu tiltu į pokalbį apie šiuolaikinį mozaikos meną.
Autorius atvirai dalijosi savo gyvenimo ir kūrybos istorijomis, pasakojo apie patirtus sunkumus bei Dievo pagalbą įvairiais gyvenimo etapais. T.Gudelis prisiminė, kad akmuo jam buvo artimas nuo seno, dar gaminant kryžius. Tuomet ir gimė mintys, kaip prasmingai panaudoti likusius akmens gabalėlius, vėliau atvedusios į mozaikos meną. Savo darbuose kūrėjas kartais naudoja ir netikėtas detales, pavyzdžiui, apsaugines plombas.
Didelę vietą autoriaus kūryboje užima Švč. Mergelės Marijos tematika. Renginio kulminacija tapo naujausio darbo pristatymas, kuriame vaizduojama Ketvirtoji Kryžiaus kelio stotis – „Jėzus sutinka savo Motiną“. Galbūt tai ženklas, kad ateityje lauks ir naujos tematikos paroda.
Jaukią renginio atmosferą papildė Tomo Gudelio bičiulio, sociologijos profesoriaus ir bardo Leonardo Rinkevičiaus atliekamos dainos, jautriai atliepusios parodos temas ir autoriaus kūrybinį pasaulį.
Šiltas ir neformalus renginio formatas leido susirinkusiesiems ne tik iš arčiau pažinti kūrėją, bet ir pajusti vertybes, slypinčias jo darbuose.
Tomo Gudelio paroda „Pamąstykime“ Sakraliniame muziejuje veiks iki spalio 4 dienos. Kviečiame apsilankyti.
Birštono muziejaus kultūrinės veiklos ir komunikacijos koordinatorė Rūta Živelienė
Aušros Puskunigienės nuotraukos