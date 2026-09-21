Birštono klube prasidėjo nauji „Rotary“ metai

Praėjusį penktadienį „Lajų“ viešbučio konferencijų ir renginių erdvėje Birštono „Rotary“ klubo nariai pradėjo naujus veiklos metus.
Simbolinėje regalijų perdavimo akimirkoje Apygardos valdytojas Andrius Barniškis perėmė prezidento regalijas iš kadenciją baigusio Birštono „Rotary“ klubo prezidento Edvardo Citvaro ir perdavė jas naujajam prezidentui Viliui Lazauskui.
„Rotary“ prezidento kadencija trunka vienerius metus. Tai – metai, kai prezidentas kartu su klubo nariais augina savo bendruomenę, inicijuoja ir įgyvendina prasmingus projektus, stiprina draugystę ir bendrystę bei atstovauja klubui „Rotary“ bendruomenėje.
Regalijų perdavimas yra ne tik graži tradicija. Tai – atsakomybės, pasitikėjimo ir naujo metų kelio pradžia.
Prieš iškilmingą regalijų perdavimo ceremoniją buvęs prezidentas Edvardas Citvaras visiems susirinkusiesiems ir atvykusiems svečiams priminė apie klubo iniciatyvas bei veiklas. Nors klubas savo istorijos metraštį pildo dar tik trečius metus, bet įrašų apie įvairias veiklas jame daugėja. Klubas bendrauja su Birštono neįgaliųjų draugija, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis bei kitomis organizacijomis. Eglės įžiebimo šventėje surengtos akcijos metu surinkta lėšų kilnojamam masažiniam stalui žmonių su negalia organizacijai. Už surengtą aukcioną, kurio metu buvo parduotas kamuolys ir marškinėliai su Birštone besitreniravusios Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjų parašais, dviems ikimokyklinio ugdymo įstaigoms padovanota po kelis dviratukus su eismo ženklų komplektais. Įsteigtas prizas jaunajam lyderiui. Birštono rotariečiai taip pat įnešė savo indėlį ir padedant Birštono muziejui aukcione įsigyti prieškariu nežinomo dailininko nutapytą Birštono paveikslą. Dalyvauta ir dviejose Rotariadose, kitų klubų organizuotuose renginiuose. Tad ir penktadienį sulaukta gražaus būrio svečių. Tai buvo jaukus ir prasmingas vakaras, kupinas šilto bendravimo, nuoširdžių pokalbių su kitų „Rotary“ klubų atstovais.
Vakaro metu priesaiką priėmė klubo nariai Martynas Miliauskas, Darius Šeškevičius ir Kęstutis Vasiliauskas. O Marijampolės „Rotary“ klubo, tapusio birštoniečių krikštatėviu, nariui Algimantui Vasiliauskui buvo įteiktas Birštono „Rotary“ klubo Garbės nario ženklelis. Tai – padėka už rūpestį, paramą, patarimus kuriant klubą ir pradedant jo veiklas.
Sėkmės pradedant naują „Rotary“ metų kelionę naujajam prezidentui Viliui Lazauskui ir visiems klubo nariams linkėjo Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas mons. Rimvydas Jurkevičius, Birštono savivaldybės administracijos direktorė Jovita Tirvienė ir kitų klubų atstovai. Jie, beje, labai aktyviai dalyvavo ir vakaro metu organizuotame aukcione, įsigydami Birštono klubo narių bei rėmėjų kurorte siūlomų paslaugų paketus, taip prisidėdami prie bendrų gerų darbų.
„Birštono versmių“ informacija