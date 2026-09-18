Sukakties proga Prienų maltiečių grupei skirti apdovanojimai

Rugsėjo 11–12 dienomis Šiluvos didžiuosiuose atlaiduose ir Kaune, Švč. Trejybės bažnyčioje bei Arkivyskupijos konferencijų centre, buvo paminėta Lietuvos maltiečių organizacijos 35 metų veiklos sukaktis. Renginiuose dalyvavo Maltos ordino pagalbos tarnybos darbuotojai, savanoriai, globojami žmonės, partneriai ir bičiuliai, garbingi svečiai iš Lietuvos bei užsienio. Maltiečių bendruomenė Lietuvoje vienija daugiau nei 1700 suaugusiųjų savanorių ir 600 jaunųjų maltiečių, jie kasdien teikia pagalbą daugiau nei 4 tūkstančiams globojamų žmonių.
Organizacijos 35-mečiui skirtas filmas pakvietė prisiminti maltiečių istoriją, kartu patirtus išbandymus ir nuveiktus darbus. Sukakties proga šalies pirmoji ponia Diana Nausėdienė padėkojo maltiečių bendruomenei už svarbiausius projektus „Maistas ant ratų“ ir „Maltiečių sriuba“, nuolatinę pagalbą vienišiems ir skurdžiai gyvenantiems senoliams, plečiamą vaikų dienos centrų tinklą, taip pat ugdomą jaunąją maltiečių savanorių kartą.
Vardinį sveikinimą atsiuntė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Sveikinimo žodžius taip pat tarė Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai patarėjas Krzysztof Edmund Wardawy, kalbėjęs ambasadoriaus vardu, bei Maltos ordino Baltijos delegacijos Tarybos narys Paulius Vilemas, kiti svečiai.
Jubiliejaus proga labiausiai nusipelniusiems maltiečiams už kasdienį darbą įteikti apdovanojimai – Maltos ordino kryžiai, medaliai, „Gerumo žvaigždė“, jubiliejiniai vardiniai „Gerumo angelai“ bei LR Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos.
Džiugu tai, kad buvo pastebėta ir įvertinta ilgametė ir aktyvi Prienų krašto maltiečių veikla, Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidiumo sprendimu jiems suteiktas Metų maltiečių grupės vardas, pažymėjimą įteikė Lietuvos maltiečių organizacijos prezidentas Bronius Einars. Į Maltiečių grupės vadovės Linos Suchorukovienės rankas nutūpė vienas iš „Gerumo angelų“, jai skirta SADM ministrės Ingos Ruginienės padėka už ištikimą savanorystę maltiečių bendruomenėje, telkiant jaunus žmones, už gerumą, iniciatyvumą, gebėjimą įkvėpti kitus padėti ir būti šalia.
Prienų maltiečiai dėkoja visiems savanoriams, darbuotojams, partneriams ir rėmėjams už ilgus bendro darbo metus, už tai, kad jų gyvenime atsiranda vietos kitų žmonių rūpesčiams. „Dar daug žmonių mūsų laukia. Gera žinoti, kad pas juos eisime kartu!“, – rašoma jų feisbuko grupėje.
-
Parduoda Koli veislės 4 mėnesių šuniukus (Lesė). Tel. 0 653 93 193.
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-