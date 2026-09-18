Sukakties proga Prienų maltiečių grupei skirti apdovanojimai

18 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugsėjo 11–12 dienomis Šiluvos didžiuosiuose atlaiduose ir Kaune, Švč. Trejybės bažnyčioje bei Arkivyskupijos konferencijų centre, buvo paminėta Lietuvos maltiečių organizacijos 35 metų veiklos sukaktis. Renginiuose dalyvavo Maltos ordino pagalbos tarnybos darbuotojai, savanoriai, globojami žmonės, partneriai ir bičiuliai, garbingi svečiai iš Lietuvos bei užsienio. Maltiečių bendruomenė Lietuvoje vienija daugiau nei 1700 suaugusiųjų savanorių ir 600 jaunųjų maltiečių, jie kasdien teikia pagalbą daugiau nei 4 tūkstančiams globojamų žmonių.
Organizacijos 35-mečiui skirtas filmas pakvietė prisiminti maltiečių istoriją, kartu patirtus išbandymus ir nuveiktus darbus. Sukakties proga šalies pirmoji ponia Diana Nausėdienė padėkojo maltiečių bendruomenei už svarbiausius projektus „Maistas ant ratų“ ir „Maltiečių sriuba“, nuolatinę pagalbą vienišiems ir skurdžiai gyvenantiems senoliams, plečiamą vaikų dienos centrų tinklą, taip pat ugdomą jaunąją maltiečių savanorių kartą.
Vardinį sveikinimą atsiuntė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Sveikinimo žodžius taip pat tarė Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai patarėjas Krzysztof Edmund Wardawy, kalbėjęs ambasadoriaus vardu, bei Maltos ordino Baltijos delegacijos Tarybos narys Paulius Vilemas, kiti svečiai.
Jubiliejaus proga labiausiai nusipelniusiems maltiečiams už kasdienį darbą įteikti apdovanojimai – Maltos ordino kryžiai, medaliai, „Gerumo žvaigždė“, jubiliejiniai vardiniai „Gerumo angelai“ bei LR Vyriausybės ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkos.
Džiugu tai, kad buvo pastebėta ir įvertinta ilgametė ir aktyvi Prienų krašto maltiečių veikla, Maltos ordino pagalbos tarnybos prezidiumo sprendimu jiems suteiktas Metų maltiečių grupės vardas, pažymėjimą įteikė Lietuvos maltiečių organizacijos prezidentas Bronius Einars. Į Maltiečių grupės vadovės Linos Suchorukovienės rankas nutūpė vienas iš „Gerumo angelų“, jai skirta SADM ministrės Ingos Ruginienės padėka už ištikimą savanorystę maltiečių bendruomenėje, telkiant jaunus žmones, už gerumą, iniciatyvumą, gebėjimą įkvėpti kitus padėti ir būti šalia.
Prienų maltiečiai dėkoja visiems savanoriams, darbuotojams, partneriams ir rėmėjams už ilgus bendro darbo metus, už tai, kad jų gyvenime atsiranda vietos kitų žmonių rūpesčiams. „Dar daug žmonių mūsų laukia. Gera žinoti, kad pas juos eisime kartu!“, – rašoma jų feisbuko grupėje.

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