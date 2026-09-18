Kariai savanoriai oficialiai įsikūrė Ašmintoje: tikimasi ryšio su vietos gyventojais

Rugsėjo 11 dieną Ašmintos daugiafunkciame centre iškilmingai – su karių savanorių rikuote, vėliavų pagerbimu, LR valstybės himnu ir įkurtuvių juostelės perkirpimu – pašventinta ir atidaryta Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 209 pėstininkų kuopos kuopavietė.
Ceremonijoje dalyvavo Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas plk. ltn. P. Diliūnas, Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys, atvyko pasveikinti Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Ramūnas Jurskis, Prienų rajono savivaldybės vadovai, kiti svečiai.
Iškilmingos ceremonijos metu prisiminta daugiau nei tris dešimtmečius gyvuojanti Prienų krašto apsaugos savanoriškosios tarnybos istorija. Prienų krašto savanorių veikla prasidėjo 1991 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kuomet vyrai ir moterys būrėsi į pirmuosius savanorių būrius ir netrukus čia susiformavo Kauno rinktinės 24-asis motopėstininkų batalionas. Laikui bėgant, keitėsi kariuomenės struktūra, bataliono Prienuose neliko. Atsižvelgiant į šiandienos saugumo iššūkius, nuo 2023 metų buvo suformuota krašto apsaugos savanorių pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės 209 pėstininkų kuopa, kuri, vado įsakymu, nuo šiol turės ir nuolatinę savo dislokacijos vietą.
Karius savanorius ir svečius pasveikinęs plk. Paulius Diliūnas prisiminė gilias savanorystės ir pasiryžimo ginti savo kraštą tradicijas Prienų krašte. Jo pastebėjimu, yra svarbu, kad kuopos būstinė įsikūrė Prienų krašte – jame daugiau nei prieš šimtą metų buvo žmonių, kurie pirmieji stojo į Lietuvos kariuomenę, dalyvavo kovose dėl nepriklausomybės, sulaikė priešą, siekusį prasiveržti pro Jiezną, Birštoną, Prienus ir užimti Lietuvos laikinąją sostinę – Kauną. Pasak plk. P.Diliūno, pirmieji savanoriai suprato tai, kad valstybė nėra savaime suprantamas dalykas, ir valstybę reikia kurti, saugoti, o prireikus ir – ginti.
Kaip ir tuometinės kartos žmonės, dabartiniai kariai savanoriai gyvena civilinį gyvenimą, dirba, mokosi, augina vaikus, tačiau laikmečio aplinkybėms pareikalavus bus pasirengę savo krašto, šalies žmonių, savo šeimų ir namų gynybai. Todėl rinktinės vadas rikiuotėje stovintiems kariams savanoriams linkėjo niekuomet nepamiršti, dėl ko jie dėvi uniformą – už jos slypi įsipareigojimai ir atsakomybė.
Iškilmėse dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas įvertino įkurtos kuopavietės svarbą šiam kraštui, jo saugumui, išreiškė pasididžiavimą kuopos savanoriais, jų pasiryžimu, linkėjo nuolatinės prasmingos veiklos.
Kauno įgulos kapelionas mjr. Tomas Karklys pašventino 209 kuopos kuopavietės patalpas, padėkojo ginklo broliams ir sesėms, kurie savo darbu ir laiku prisideda prie taikos, saugumo ir stabilumo proceso. Linkėjo šioje vietoje augti, puoselėti bendražmogiškąsias ir dvasines vertybes, įgyti patirties, kur pravers išaušus X valandai.
Renginio dalyviai turėjo progą pabendrauti su kariais savanoriais, sužinoti apie kuopos veiklą, apžiūrėti ginkluotę, techniką ir mokymo klases.
Pokalbyje su Prienų rajono vadovais Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas plk. Ramūnas Jurskis pabrėžė, kad KASP siekia būti matomos, bendradarbiauti su vietos bendruomenėmis, dalyvauti vietos renginiuose. Būtent buvimas arčiau žmonių leidžia geriau vieniems kitus pažinti, kurti pasitikėjimą ir suprasti, kad valstybės gynyba nėra vien kariuomenės užduotis, tai bendras rūpestis ir atsakomybė.
Kaip teigiama atsiųstame rinktinės atstovų pranešime, KASP Dariaus ir Girėno apygardos 2-oji rinktinė rengia karius savanorius Lietuvos Respublikos sausumos teritorijos ginkluotai gynybai. Kovinio rengimo pratybos kariams savanoriams vyksta apie 30 dienų per metus, dažniausiai savaitgaliais, todėl savanoriai derina tarnybą kariuomenėje ir civilinę veiklą.
209 pėstininkų kuopos patalpose kasdien administracinę veiklą vykdys keturi profesinės karo tarnybos kariai. Kai kuriais savaitgaliais į paskaitas, susirinkimus, ekipuotės apžiūras, pasirengimo pratyboms užsiėmimus rinksis ir kariai savanoriai. Kovinio šaudymo pratybos bus organizuojamos, laikantis nustatytų tvarkų ir tam skirtuose poligonuose, netrikdant vietos gyventojų ramybės.
„Gyvenimo“ informacija
Dalės Lazauskienės nuotraukos
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