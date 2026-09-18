Išrinktas Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ nugalėtojas

Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ apdovanojimas ir padėkos raštai skiriami už profesinės veiklos nuopelnus, vadovaujamų meno mėgėjų kolektyvų pasiekimus, indėlį į kultūros politikos įgyvendinimą Prienų rajone, meninės saviraiškos, kultūros tradicijų, pilietinių vertybių puoselėjimą ir ugdymą. Šiemet pasiūlyta apdovanoti 9 kandidatus.
Pateiktus pasiūlymus svarstė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ komisija: Deividas Dargužis – Savivaldybės vicemeras (komisijos pirmininkas), Jūratė Mickevičienė – Savivaldybės administracijos direktorė (komisijos pirmininko pavaduotoja), Živilė Rusevičienė – Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė, Roma Sinkevičiūtė – Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė, Rimantas Šiugždinis – Savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas.
Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ nugalėtoja tapo Elena Simonavičienė, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė.
Prienų rajono savivaldybės mero padėkos raštai taip pat bus įteikti šiems kultūros darbuotojams:
Lolitai Batutienei, Prienų krašto muziejaus direktorei;
Deividui Dubinovui, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Išlaužo laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatoriui;
Raimundui Markūnui, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro baletmeisteriui;
Meidai Mikučionienei, Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorei, renginių režisierei;
Daivai Mockevičienei, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Strielčių bibliotekos bibliotekininkei;
Virginijai Samuolienei, Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvo vadovei;
Ingridai Valentienei, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro mėgėjų meno kolektyvų vadovei;
Dalei Zagurskienei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblio „Gija“ ir Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblio „Dūmė“ vadovei.
Prienų rajono savivaldybės konkurso „Geriausias kultūros darbuotojas“ apdovanojimai vyks Kultūros dienos šventėje – rugsėjo 22 d. 18.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Maloniai kviečiame pasidžiaugti profesine švente ir pasveikinti geriausius rajono kultūros darbuotojus.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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