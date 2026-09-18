Dėl vandens kokybės Prienuose

Rugsėjo 17 d. Prienų rajono savivaldybėje vyko pasitarimas dėl vandens kokybės problemų Prienuose. Jame dalyvavo Savivaldybės vadovai ir specialistai, taip pat UAB „Prienų vandenys“ bei UAB „Prienų butų ūkis“ vadovai. Pasitarimas surengtas reaguojant į gyventojų socialiniuose tinkluose išsakytus pastebėjimus ir pranešimus apie vandens būklę.
Įvertinus susidariusią situaciją nustatyta, kad rugsėjo 13 d. sutriko vandenvietės siurblių darbas. Tikėtina, kad siurblių darbui įtakos turėjo po audros kilę elektros tiekimo sutrikimai. Siurbliams sustojus ir vėliau juos vėl paleidus, pasikeitė vandens tekėjimo režimas vandentiekio sistemoje, todėl galėjo pajudėti vandentiekio trasose susikaupusios nuosėdos, kurios pateko į kai kurių gyvenamųjų namų vandentiekio sistemas.
Apie vandens kokybę rugsėjo 13–14 d. įmonė „Prienų vandenys“ gavo keturis gyventojų pranešimus, į juos buvo nedelsiant reaguota.
Rugsėjo 14–17 d. buvo praplauti gyvenamųjų namų vandens įvadai, kai kur vidiniai vandentiekio stovai, taip pat centralizuoto vandentiekio trasa Basanavičiaus ir Kęstučio gatvių teritorijoje. Siekiant užkirsti kelią panašiems atvejams, buvo sureguliuotas ir vandenvietės siurblių darbo ritmas.
UAB „Prienų vandenys“ nuolat prižiūri ir eksploatuoja vandens tiekimo infrastruktūrą, vandentiekio trasos yra plaunamos pagal nustatytą priežiūros ir eksploatacijos tvarką. Taip pat yra stebima vandens kokybė: vandens tyrimai atliekami pagal su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderintą planą; vandens mėginius paima ir tiria Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Kauno skyrius. Vandens tyrimų rezultatai skelbiami UAB „Prienų vandenys“ interneto svetainėje:: https://www.prienuvandenys.lt/tyrimai/…
Savivaldybės vadovybė supranta gyventojų susirūpinimą dėl vandens kokybės ir siekia, kad panašios situacijos būtų kuo greičiau nustatomos ir sprendžiamos.
Gyventojų pranešimai padeda greičiau nustatyti galimas problemas ir į jas reaguoti. Todėl prašome, pastebėjus vandens būklės pokyčius, apie tai informuoti UAB „Prienų vandenys“ telefonu 0 319 60125 arba elektroniniu paštu info@prienuvandenys.lt. Kreipiantis nurodykite tikslų adresą ir telefono numerį, kuriuo būtų galima su Jumis susisiekti. Gavusi informaciją bendrovė įvertins situaciją ir imsis reikalingų veiksmų.
Prienų rajono savivaldybės informacija