Pasitarime su seniūnais ir įmonių vadovais – dėmesys pasirengimui ekstremalioms situacijoms

Prienų rajono savivaldybėje vyko Savivaldybės vadovų ir specialistų pasitarimas su seniūnijų seniūnais bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovais. Susitikime aptarti kasdieniai aktualūs klausimai, tačiau daugiausia dėmesio skirta neseniai Lietuvą ir Prienų kraštą nusiaubusios audros padariniams bei pasirengimui galimoms ekstremalioms situacijoms ateityje.
Pasitarime siekta įvertinti, kas suveikė gerai, su kokiais iššūkiais susidurta ir kokius namų darbus būtina atlikti, kad panašiose situacijose pagalba gyventojams būtų suteikta kuo greičiau.
Seniūnai informavo, kad po audros daugiausia problemų kilo dėl ant vietinės reikšmės kelių ir viešosiose erdvėse išvirtusių medžių bei nulūžusių šakų. Daugelyje vietovių buvo sutrikęs elektros tiekimas. Šalinti ant kelių užvirtusius medžius padėjo ir patys gyventojai – seniūnai jiems dėkoja už aktyvumą ir pagalbą.
Vis dėlto viena svarbiausių problemų, su kuria susidurta, – informacijos trūkumas ir nepakankamai operatyvi komunikacija tarp tarnybų. Gyventojams ne visada pavykdavo susisiekti ESO trumpuoju telefono numeriu, o priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pagalba galėjo būti teikiama tik tada, kai įvykis buvo užregistruotas bendruoju pagalbos numeriu 112. Ekstremaliomis aplinkybėmis tai gali tapti rimta kliūtimi, ypač kai kyla grėsmė žmogaus sveikatai ar gyvybei.
Tokių atvejų rajone buvo – dėl elektros tiekimo sutrikimų kai kuriems gyventojams kilo problemų dėl deguonies tiekimo ar funkcinių lovų valdymo. Siekiant užtikrinti žmonių saugumą, jiems buvo pristatyti generatoriai.
Aptariant Savivaldybės kontroliuojamų įmonių pasirengimą, UAB „Prienų šilumos tinklai“ vadovas informavo, kad generatorius turi beveik visos katilinės, išskyrus keletą. Nors įmonė turi kilnojamąjį generatorių, kuris gali būti naudojamas krizės metu, tikslas ateityje – stacionariais generatoriais aprūpinti visas katilines. Taip pat svarstoma, kokios papildomos priemonės galėtų padėti gyventojams užtikrinti būtiniausius poreikius nutrūkus elektros tiekimui.
UAB „Prienų vandenys“ vadovas informavo, kad po audros vandens tiekimas buvo sutrikęs keturiose gyvenvietėse. Daugelyje jų tiekimą pavyko atkurti dar tą pačią dieną. Įmonė planuoja per artimiausius trejus metus įsigyti apie dešimt maždaug 10 kW galios generatorių didesnėms gyvenvietėms ir vieną 100 kW generatorių. Vandens talpų šiuo metu įmonė turi pakankamai.
UAB „Prienų butų ūkis“, kuri keletą savaičių intensyviai šalino padarinius, taip pat planuoja stiprinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms ir įsigyti keletą generatorių.
Apibendrinant diskusiją sutarta imtis konkrečių veiksmų. Savivaldybė sieks, kad ESO komunikacijos ir kiti aktualūs klausimai būtų sprendžiami nacionaliniu lygiu. Taip pat bus siekiama užtikrinti operatyvesnį bendradarbiavimą su Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Miškų urėdija. Svarbu, kad ekstremalios situacijos metu seniūnai kuo greičiau gautų informaciją, kada ir kur išvyksta tarnybos šalinti padarinių, nes seniūnijos taip pat organizuoja darbus ir pagalbą gyventojams. Savivaldybė papildomai įvertins generatorių poreikį ir galimus alternatyvius sprendimus.
Aptartas ir nuo 2027 metų pasikeisiančios žemės mokestinės vertės klausimas
Pasitarime su seniūnais taip pat aptartas VĮ Registrų centro atliktas žemės ir nekilnojamojo turto masinis vertinimas, kurio rezultatai bus taikomi nuo 2027 m. sausio 1 d.
Seniūnams pristatyta informacija apie Registrų centro parengtus naujus žemės vidutinės rinkos vertės žemėlapius. Kadangi žemės mokestis tiesiogiai priklauso nuo mokestinės vertės, jos pokyčiai gali turėti įtakos gyventojų mokėtinai sumai.
Turto savininkai nuo 2027 m. sausio 1 d. planuojamas rinkos vertes gali pasitikrinti Registrų centro masinio vertinimo paieškoje. Pastabos ir pasiūlymai dėl žemės masinio vertinimo dokumentų teikiami iki rugsėjo 11 d., o dėl nekilnojamojo turto masinio vertinimo dokumentų – iki rugsėjo 18 d.
Prašymas ir padėka
Pasitarime paliestas ir kelių priežiūros klausimas. Meras seniūnų paprašė atsakingai rūpintis seniūnijų keliais. „Prasidėjus mokslo metams mūsų atsakomybė dar didesnė. Kiekvieną dieną keliais važiuoja mokykliniai autobusai, vežantys vaikus į mokyklas, todėl svarbu, kad keliai būtų tinkamai prižiūrimi ir saugūs“, – akcentavo meras.
Iš mero taip pat nuskambėjo nuoširdi padėka seniūnams už jų aktyvų įsitraukimą į „Duonos ir ugnies“ festivalį. Seniūnijos tapo svarbia visos šventės dalimi – subūrė bendruomenes, pristatė tradicijas ir kartu kūrė šventinę atmosferą.
„Be jūsų įsitraukimo šis renginys nebūtų buvęs išpildytas. Ačiū, kad visada dalyvaujate ir turite naujų idėjų“, – dėkodamas seniūnams sakė meras.
Prienų rajono savivaldybės informacija
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