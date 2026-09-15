VDU Žemės ūkio akademijoje rinkosi žemdirbiai

15 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

VDU Žemės ūkio akademijoje vyko išplėstinis Lietuvos žemės ūkio tarybos (LŽŪT) posėdis, kuriame dalyvavo LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Bronis Ropė, LR žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika su gausia komanda, VDU prorektorė Astrida Miceikienė, Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto dekanas Rolandas Stankevičius, VŠĮ „Ekoagros“ vadovė Virginija Andrulė, NMA direktorius Fortunatas Dirginčius ir kiti institucijų atstovai.
Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkas, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos prezidentas Jonas Vilionis akcentavo, kad sunkmetį išgyvena praktiškai visi žemės ūkio sektoriai. Ūkininkams tenka savo pečiais atremti audrų padarinius, drastiškai kritusios praktiškai visų žemės ūkio produktų supirkimo kainos, neaiški situacija dėl būsimo ES paramos laikotarpio. „Parengėme raštą valstybės vadovui Jo Ekscelencijai Prezidentui, prašydami konkrečiai pasakyti, KADA pagaliau mūsų žemdirbiai gaus tokias pat tiesiogines išmokas, kaip kolegos ES senbuvėse valstybėse. Kas atsakingas, kad Lietuva vis dar velkasi tiesioginių išmokų dydžio „uodegoje“, ir kada sulauksime teisybės?“, – retoriškai klausė J. Vilionis.
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos generalinis direktorius S. Puodžiukas analizavo perteklinio biurokratinio mechanizmo pavyzdžius. Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas G. Špakauskas skaičiavo, kad ūkininkai šiuo metu kenčia ne tik nuo žemų kainų ar nepalankių orų sukeltų krizių, bet ir, pavyzdžiui, krizės dėl darbo jėgos stygiaus žemės ūkyje. Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas A. Vanagas kėlė klausimą dėl rusiškų grūdų tranzito per Lietuvos uostus. „Ar leisime Lietuvos infrastruktūrai tapti Rusijos grūdų eksporto koridoriumi?“, – klausė LGAA pirmininkas.
Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentas N. Gricius ir direktorė V. Živatkauskienė apgailestavo dėl reikšmingai kritusių mėsinių galvijų supirkimo kainų bei ragino žemės ūkio ministrą atnaujinti šiuo metu panaikintą, anksčiau sektoriui mokėtą paramą. Lietuvos paukštininkystės asociacijos direktorius G. Kauzonas akcentavo sektoriaus svarbą nacionalinio apsirūpinimo maistu kontekste bei ragino nepalikti šio sektoriaus nuošaly, skirstant paramą investicijoms į perdirbimą. Ekologiškų mėsinių galvijų asociacijos atstovas A. Rutkauskas džiaugėsi naujos Žemės ūkio ministerijos komandos valia girdėti socialinius partnerius bei linkėjo sėkmės ieškant sektoriui būtinų sprendimų. ŽŪK „Pienas LT“ valdybos pirmininkas P. Viršilas priminė apie penkis kartus išaugsiantį kelių mokestį, keldamas retorinį klausimą, kaip šis mokestis atsispindės žaliavinio pieno gamybos kainodaroje.
Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius V. Rekštys teigė, kad per dvidešimt metų kiaulių skaičius Lietuvoje sumažėjo apie 54 proc. Pasak V. Rekščio, kuo silpnesnis sektorius, tuo silpnesnė ir veislininkystė. Lietuvos galvijų gerintojų asociacijos direktorius D. Oberauskas kvietė Nacionalinę mokėjimo agentūrą peržiūrėti pranešimų ūkininkams siuntimo metodiką ir labiau ją adaptuoti prie faktinės realybės.
Atsakydamas į LŽŪT narių keliamus klausimus, žemės ūkio ministras K. Mažeika informavo, jog dėl rugpjūtį Lietuvą nusiaubusių audrų ir liūčių padarytos žalos ministerija ketina iki spalio mėnesio kreiptis į Europos Komisiją dėl paramos nuo stichijos nukentėjusiems ūkininkams. Situaciją, jog Klaipėdos uoste kraunami rusiški grūdai, kurie užima pajėgumus, o lietuviški grūdai užstringa, ministras vadino mūsų pažeminimu, kurį būtina sureguliuoti.
Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas B. Ropė teigiamai vertino vykusias diskusijas su pieno gamintojų bendruomene dėl Pieno įstatymo koregavimo. Pasak B. Ropės, ieškoma galimybių, kaip į įstatymo aprėptį įtraukti ir prekybininkus. Žemės ūkio ministerija tobulina metodiką žaliavinio pieno gamybos savikainai apskaičiuoti – jei tai pavyks, šią prielaidą taip pat ketinama įtraukti į įstatymą. „Pieno gamintojas negali gauti už pieną mažiau, nei kainavo jį pagaminti, o į savikainą turi būti įskaičiuotas ir orus atlygis už ūkininko darbą“, – teigė B. Ropė.
LŽŪT pirmininkas J. Vilionis pasidžiaugė, kad į posėdį ministras su gausia komanda atvyko pasiruošęs. „Jei vieni kitus matysim ir girdėsim, tuomet sprendimus pavyks priimti tokius, kokių išties reikia Lietuvai“, – akcentavo J. Vilionis.
LŽŪT informacija

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