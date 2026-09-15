Šviesa ir tikroji stiprybė gimsta bendrystėje

Rugsėjo 8 dieną Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Prienų filialo nariai susirinko į kasmetinį susirinkimą išklausyti ilgametės pirmininkės Irenos Karsokaitės parengtos metinės organizacijos veiklos ataskaitos. Šis susitikimas tapo ne tik proga apžvelgti nuveiktus darbus, bet ir galimybe pasidžiaugti stipria, aktyvia bei vieninga bendruomene.
„Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – viena seniausių iki šiol veikiančių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje – per šimtą metų nuėjo ilgą kelią: nuo pirmųjų pokalbių apie neregių teisę mokytis ir dirbti iki aktyvios, šiuolaikiškos bendruomenės, ginančios regos negalią turinčių žmonių teises. Tokie susitikimai, kaip šis, leidžia prisiminti, dėl ko visa tai darome – dėl žmonių, dėl mūsų bendruomenės ir dėl galimybės kiekvienam gyventi oriai, savarankiškai ir visavertiškai“, – pabrėžė pirmininkė I. Karsokaitė.
Savi namai: palaikymo ir pagalbos erdvė
Jau šešerius metus LASS Prienų filialas yra įsikūręs buvusio „Saulutės“ darželio pastate. Nuo 2023 metų čia teikiamos akredituotos ir kitos socialinės paslaugos, tad erdvios patalpos tapo tikraisiais bendruomenės namais ir kasdienio bendravimo centru.
Per ataskaitinį laikotarpį organizacija pasipildė penkiais naujais nariais ir šiuo metu vienija 65 asmenis su regėjimo negalia. Susirinkimo metu tylos minute buvo pagerbtas trijų Anapilin iškeliavusių narių atminimas. Iš 19 darbingo amžiaus bendruomenės narių šiuo metu dirba 9. Didžioji dalis organizacijos žmonių yra vyresnio amžiaus, turintys įvairių negalių ir gyvenantys kaimo vietovėse, todėl, kaip sakė organizacijos pirmininkė, asmeninis dėmesys, pokalbis, rūpestis kasdienio gyvenimo kokybės gerinimu, net ir mažiausia pagalba kiekvienam iš jų išlieka prioritetu. Darbuotojai ir savanoriai nuolat lanko narius, sveikina jubiliejų progomis, padeda tvarkyti dokumentus bei palydi į viešąsias įstaigas. Tuo, kad paslaugos būtų teikiamos sklandžiai, aktyviai rūpinosi penkių narių taryba.
Technologijos suteikia laisvės ir savarankiškumo
Šiandien pagalba nariams neįsivaizduojama be modernių technologijų, kurios regos negalią turintiems žmonėms leidžia tapti savarankiškesniems. Filiale didelis dėmesys skiriamas praktiniam narių ugdymui. Orientacijos ir mobilumo specialistai konsultuoja, moko narius įvaldyti išmaniąsias technologijas, naudotis telefono programėlėmis bei taikyti dirbtinio intelekto sprendimus kasdienybėje. Organizacija padeda nariams įsigyti kalbančiuosius telefonus, kompiuterius ir kraujospūdžio matuoklius bei sutvarkyti dokumentus kompensacijoms gauti.
Pasak I.Karsokaitės, asmenų su negalia savarankiškumas labai priklauso ir nuo sveikatos būklės. Filialo nariai jau ne vienerius metus bendrauja su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistėmis, klausosi paskaitų, domisi sveika gyvensena, mityba. Gražus bendradarbiavimas ir iniciatyvos sieja ir su Prienų policijos bendruomenės pareigūnėmis. Pagal galimybes filialo nariai dalyvauja ir sporto varžybose.
Užimtumas padeda integruotis į viešąjį gyvenimą
I.Karsokaitės teigimu, silpnaregių ir aklųjų gyvenime labai svarbi galimybė kurti, savo kūryba džiuginti kitus. Jau devynerius metus filiale aktyviai veikia rankdarbių būrelis, kuriam vadovauja Laima Laukaitienė. Būrelio darbštuolės yra nuolatinės įvairių mugių, parodų dalyvės, švenčių proga rankų darbo žaislais puošia viešąsias Prienų miesto erdves, dalyvauja socialinėse ir šalies pirmosios ponios organizuojamose akcijose.
Filiale aktyviai veikia knygos mylėtojų klubas „Gyvenimo spalvos“, į kurį susibūrę nariai bičiuliaujasi su knygomis, rengia jų garsinius skaitymus ir aptarimus, poezijos popietes. Bendradarbiaujant su LAB Kauno padalinio darbuotoja Gintare, šešiems nariams knygos pristatomos tiesiai į namus. Populiarėja ir virtuali biblioteka ELVIS. Užimtumo valandų metu žiūrimi ir su garsiniu vaizdavimu įrašyti filmai.
Organizacijos nariai yra aktyvūs rajono kultūrinio gyvenimo dalyviai: išbandė inovatyvias muziejaus edukacijas, lankosi savivaldybės ir miesto įstaigų organizuojamuose renginiuose, šventėse.
Ypatingą vietą bendruomenės gyvenime užima jau 17 metų gyvuojantis meno kolektyvas „Puriena“, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės. Per ataskaitinį laikotarpį kolektyvas surengė net 20 koncertų Prienų krašte, kituose Lietuvos miestuose bei Lenkijoje.
Už lėšas, gautas iš savivaldybės biudžeto finansuojamo projekto „Menas sujungia širdis“, filiale buvo suorganizuotas didelio atgarsio sulaukęs poezijos ir muzikos vakaras „Palik tik dainą man“ (kartu su aktoriumi Egidijumi Stanciku), pristatytas ir Kauno visuomenei. Taip pat surengtos žmonių su negalia šaškių varžybos „P. Širvio atminimo“ taurei laimėti. Šis tęstinis projektas šiemet dedikuotas LASS šimtmečiui paminėti.
Organizacijos narių laisvalaikį ir akiratį praturtina ne tik koncertai, festivaliai, bet ir pažintinės kelionės po Lietuvą, edukacijos ir mokymai. Siekdami nuolat tobulėti, nariai dalyvavo projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ mokymuose, kur su lektore Lina Bartusevičiene gilinosi į svarbius gyvenimiškus įgūdžius – kaip nepasimesti, padėti sau ir nepamiršti padėkoti.
Šiemet minint LASS šimtmetį, Prienų filialo nariai aktyviai įsijungė į jubiliejinius renginius, dalyvavo šimtmečiui skirtuose žygiuose, sąskrydžiuose. Ateities planuose – LASS maldos diena ir baigiamasis šimtmečio koncertas Vilniuje. I.Karsokaitės teigimu, „tai ne tik gražūs renginiai. Tai galimybė pabūti kartu su visa organizacija, prisiminti jos istoriją ir pajusti, kad esame didelės, šimtmetį skaičiuojančios bendruomenės dalimi“.
Dėkojo bendraminčiams ir pagalbininkams
„Už visų skaičių, renginių ir projektų visada yra žmogus – tas, kuriam reikėjo pagalbos, ir tas, kuris norėjo būti naudingas“, – sakė pirmininkė Irena Karsokaitė, filialo tarybos vardu išreiškusi nuoširdžią padėką Prienų rajono savivaldybės vadovams, Socialinės paramos skyriaus bei Socialinių paslaugų centro darbuotojams, LASS prezidentui, VšĮ Pietvakarių centro direktorei, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Visuomenės sveikatos biurui, Prienų policijos komisariatui, filialo savanoriams, pagalbininkams, veiklos rėmėjams ir viešintojams, visiems, kurie ne tik padeda, bet ir motyvuoja.
Ši bendrystė, pasak pirmininkės, išlieka pagrindine LASS Prienų filialo jėga, leidžiančia užtikrintai ir su šviesiomis mintimis žengti į dar vienerius veiklos metus.
Filialo nariai pritarimą pirmininkės ataskaitai išreiškė aplodismentais, padėkos vardan I.Karsokaitei įteikta puokštė gėlių – už ilgametį ir kantrų darbą bei aktyvų vadovavimą organizacijai.
Reiškė palaikymą ir dėkingumą
Renginyje dalyvavę Prienų rajono savivaldybės atstovai – meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Laimutė Jančiukienė ir Deividas Dargužis, Socialinės paramos skyriaus vedėja Sandra Mekionienė – labai pozityviai įvertino LASS Prienų filialo narių ir pirmininkės veiklą, kuri iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti per sunki, ne pagal jėgas žmonėms su negalia. Jų teigimu, organizacijos nariai yra aktyvūs, matomi viešajame Prienų krašto gyvenime, sėjantys optimizmą, rodantys stiprybę, organizuojantys įvairias akcijas ir iniciatyvas. Savivaldybės atstovai linkėjo sveikatos, sėkmės, daugiau pasitikėjimo, aplinkinių žmonių supratimo ir palaikymo.
LR Seimo vicepirmininkės Jūratės Zailskienės patarėja Vyda Marcevičienė atvežė kraštietės padėką, dėkodama organizacijos nariams už nueitą prasmingą kelią, projektų įgyvendinimą, socialinę ir kultūrinę veiklą, o pirmininkei I.Karsokaitei – už rūpestį nariais ir jų telkimą. Už gražų bendradarbiavimą dėkojo Prienų visuomenės sveikatos biuro vadovė Asta Gataveckienė. Prasmingus linkėjimus, muzikinį sveikinimą ir gerą nuotaiką organizacijos nariams ir renginio svečiams dovanojo LASS Vilkaviškio rajono filialo pirmininkas Gediminas Rašimas ir vokalinis ansamblis „Žara“.
Dalė Lazauskienė