Vyko parašiutininkų stovykla

14 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pociūnų aerodrome įvyko pirmoji Lietuvoje „Angle Flying“ (liet. skrydis, kritimas kampu) stovykla. Tai parašiutizmo būdas, kai laisvojo kritimo metu išlaikomas tam tikras kūno pasvirimo kampas.
Keturias dienas trukusiame renginyje dalyvavo 15 parašiutininkų, kurie, padedami trenerių Simonos ir Daumanto, gilino savo žinias bei praktinius įgūdžius, reikalingus saugiam ir kokybiškam „Angle Flying“ bei „freefly“ šuolių atlikimui.
Lietuvos parašiutų sporto federacijos atstovai džiaugiasi, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau iniciatyvų, padedančių auginti parašiutizmo bendruomenės kompetencijas, plėsti disciplinų įvairovę ir kelti bendrą sporto lygį. Jie dėkoja stovyklos organizatoriams – Sky Tribe Skydiving Academy, treneriams Daumantui ir Simonai – už iniciatyvą, žinias ir indėlį į Lietuvos parašiutizmo vystymą.
Atskira padėka skiriama Kauno parašiutininkų klubui, kuris, nepaisant permainingų oro sąlygų ir netikėtų energijos tiekimo sutrikimų, pasirūpino renginio logistika bei lėktuvo atvykimu ir sudarė sąlygas stovyklai įvykti.
Parengta pagal Lietuvos parašiutų sporto federacijos informaciją

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