Aviacijos veteranams parako netrūksta

Paskutinį vasaros sekmadienį Paluknio aerodrome (Trakų r.) šurmuliavo Lietuvos aviacijos veteranai. Sulėkė pabendrauti, pasidalinti jaunystės prisiminimais, išmėginti jėgas precizinio sklandymo sporto varžybose.
Į startą stojo beveik keturiasdešimt garbaus amžiaus piločių ir pilotų, gynusių Akmenės, Alytaus, Biržų, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus ir Prienų eksperimentinės sportinės aviacijos gamyklos (ESAG) garbę. Įdomu, kad vyriausiam pilotui – Kastyčiui Tamulaičiui – šiemet sukako 85-eri. Jis stebina ne tik noru skraidyti, bet ir savo įspūdingomis nuotraukomis iš „paukščio skrydžio“. Metais jaunesnis Algirdas Šiožinys yra puikus aviatechnikas, žinomas paties restauruotų motociklų kolekcija ir vienas iš nedaugelio istorinio lėktuvo „Belanca“ pilotų. Jis kartu su Vytautu Šliumba, Algirdu Barkausku ir atstovavo ESAG komandai. Visi trys vyrai – buvę garsiosios Prienų sklandytuvų gamyklos lakūnai bandytojai.
Nepaisant titulų, skraidymo stažo, metų naštos, visų varžybų dalyvių tikslas buvo vienas – pakilus sklandytuvu „Bocian“, dėžute apskristi aerodromą, saugiai nusileisti ir sustoti prie raudonos linijos. Kilo ne vieni, su saugos instruktoriais, ir jie vairo lazdą perleisdavo tik 300–400 metrų aukštyje atsikabinę nuo išvilktuvo. Skrydžiams buvo paruošti du sklandytuvai, su veteranais „prakaitavo“ ir du patyrę instruktoriai: Vidas Beržinskas ir Aleksandras Vizbaras. Ačiū jiems už kantrybę, pasitikėjimą ir pastabas.
Po neseniai praūžusių vėtrų, liūčių oras buvo tarsi užsakytas: maloniai šildė saulutė, dangų puošė garbanoti debesėliai, pūtė nestiprus gūsinis vėjelis. Nuotaika buvo puiki, taip ir norėjosi kuo greičiau „atplyšti“ nuo žemės. Veteranams sekėsi įvairiai. Asmeninėje įskaitoje nugalėjo vilnietis Algimantas Miklaševičius, antras – biržietis Kęstutis Cucėnas, trečia – prieniškė Janina Paplauskaitė, ketvirtą – penktą vietas dalinosi Ona Krygerytė ir Algis Barkauskas (abu iš Prienų). Komandinėje įskaitoje nugalėjo Vilniaus veteranai (A. Miklaševičius, Audronė Račiūnienė, Edvinas Polinauskas), antrą vietą užėmė komanda iš Kauno (J. Paplauskaitė, O. Krygerytė, Rolandas Žvironas), trečią – Klaipėdos (Kazimieras Vaštakas, Algimantas Kiškis,Vytautas Viršila) komanda. ESAG vyrai liko šešti.
Varžybos buvo puikiai organizuotos. Už susitikimą, gerą nuotaiką, svetingą priėmimą veteranai negailėjo padėkų ir pagyrų Vilniaus aeroklubo vadovei Daliai Vainienei ir visai jos komandai. Ak, kad taip būtų Pociūnuose…
Skraidymų sezoną veteranai jau uždarė, bet laukia dar daug įdomių dalykų: Nidos aviacijos šventė, Edmundo Ganusausko knygos „Vladas Kensgaila“ pristatymas, Prienų ESAG atminties ženklų atidengimas (Basanavičiaus g. 1). Sklandytuvo maketas ant stogo jau pritvirtintas, atminties lentelė dar laukia leidimo.
Šioje vietoje rugsėjo 1-ąją duris pravėrė „Žiburio“ gimnazijos „STEAM“ centras.
Ona Valkauskienė
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