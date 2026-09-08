Kai bendruomenė pasako: „Mes tavimi tikime“

Rugsėjo 1-oji – ypatinga diena ne tik tiems, kurie grįžta į mokyklas. Kai kuriems jauniems žmonėms ji tampa riba tarp jau pažįstamo gyvenimo etapo ir visiškai naujos pradžios.
Toks naujas etapas šį rudenį prasideda ir Labdaros bei paramos fondo „Idėjų vartai“ 2026 metų premijos nominantei Faustai Akstinaitei. Ji pradeda studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete, kuriame pasirinko slaugos mokslus – profesiją, kuriai reikia ne tik žinių, bet ir didelės širdies, atsakomybės bei gebėjimo būti šalia žmogaus.
Fondo bendruomenei ypač džiugu matyti, kaip jaunų žmonių keliai tęsiasi toliau. Prieš žengiant į savarankišką gyvenimą Faustos pastangos, aktyvumas ir pilietiškumas buvo pastebėti ir įvertinti. Šiandien ji jau pradeda naują savo gyvenimo kelią.
Jau 17 metų veikiantis fondas „Idėjų vartai“ puoselėja tradiciją pastebėti jaunus žmones, kurie ne tik siekia asmeninių rezultatų, bet ir savo darbais, iniciatyvomis bei požiūriu prisideda prie bendruomenės gyvenimo.
Kasmetinė 500 Eur premija ir nominacija nėra tik finansinė parama. Tai – postūmis žengti pirmyn. Tai – bendruomenės pasitikėjimo ženklas ir paprasta, bet labai svarbi žinutė jaunam žmogui: mes tave matome, vertiname ir tavimi tikime.
Galbūt po daugelio metų nė vienas tiksliai neprisimins, kur buvo išleisti tie 500 eurų. Tačiau kur kas svarbiau, kad jaunas žmogus prisimintų kitą dalyką – jog jo pastangos buvo pastebėtos ir kad kažkas tuo metu pasakė: „Eik pirmyn. Tavo kelias svarbus.“
Nuoširdžiai sveikiname Faustą Akstinaitę pradėjus studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Linkime drąsos, atkaklumo, įdomių atradimų ir tikėjimo savo pasirinktu keliu.
Tegul pasirinkta profesija atneša ne tik žinių ir patirties, bet ir tą ypatingą jausmą, kad pasirinkai kelią, kuriame tavo darbas gali būti labai reikalingas kitam žmogui.
Sėkmės, Fausta! Naujas etapas prasideda – ir mes tikime, kad jis bus prasmingas.
Gintautas Bartulis
Labdaros ir paramos fondo „Idėjų vartai“ direktorius
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