Vasaros uždarymo šventė Nemajūnų dienos centre

Rugpjūčio 27 dieną dienos centre vyko smagi ir spalvinga Vaikų vasaros uždarymo šventė.
Šventės metu vaikų laukė daug linksmybių, žaidimų ir geros nuotaikos. Mažieji šventės dalyviai galėjo išbandyti batutus, pasimėgauti saldžia cukraus vata, spragėsiais bei įvairiais užkandžiais.
Netrūko juoko, azarto, smagių akimirkų ir, svarbiausia, bendrystės. Vaikai galėjo pabūti kartu, pasidžiaugti vieni kitų draugija ir dar kartą pasimėgauti vasaros teikiamais džiaugsmais.
Šventei įpusėjus, atėjo apdovanojimų metas – Nemajūnų dienos centro direktorius Gintas Pačėsas apdovanojo tris vaikus, kurie visą vasarą buvo aktyviausi, draugiškiausi, tvarkingiausi, stropiausiai dalyvavo centro veiklose ir savo elgesiu bei pastangomis rodė puikų pavyzdį kitiems.
Ši vasara Nemajūnų dienos centre buvo kupina įvairių veiklų, išvykų, pramogų, žaidimų ir gražių patirčių. O jos uždarymo šventė tapo puikia proga sustoti, pasidžiaugti tuo, ką nuveikėme, ir su šypsenomis pasitikti artėjantį rudenį.
Ačiū vaikams už jų šypsenas, energiją ir gerą nuotaiką! Tegul gražiausi vasaros prisiminimai dar ilgai išlieka mūsų širdyse!
BĮ Nemajūnų dienos centro informacija
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