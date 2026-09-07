Prienuose susitiko duona, ugnis, tradicijos ir bendrystė

Rugpjūčio 29-ąją Prienų Beržyno parke vyko jau tradicija tapęs šeštasis „Duonos ir ugnies“ festivalis. Šventė kvietė drauge patirti tai, kas jungia kartas ir bendruomenę – senąsias tradicijas, bendrystę ir, žinoma, ypatingą ugnies magiją.
Nuo vidurdienio Beržyno parke šurmuliavo prekybininkų mugė, lankytojų laukė įvairios pramogos, edukacijos ir veiklos. Mažieji festivalio dalyviai galėjo išbandyti duonos kepimo bei kitų senųjų amatų subtilybes, mokytis žongliruoti, susipažinti su vaikščiojimu kojūkais ir atrasti naujų patirčių.
Duonos kepimo edukacijos leido iš arčiau pamatyti, kaip gimsta kasdienis, tačiau ypatingą vietą mūsų kultūroje užimantis duonos kepalas, prisiliesti prie kalvystės ir kitų senųjų amatų.
Festivalio atmosferą papildė folkloro kolektyvų sambūris „Oi, būdavo, būdavo…“, subūręs krašto muzikos ir tradicijų puoselėtojus.
Festivalio dalyvius sveikino šventės globėjas Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir Seimo pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė. Svečiai linkėjo puoselėti krašto tradicijas, saugoti bendrystę, didžiuotis savo kraštu ir perduoti iš kartos į kartą tai, kas kuria mūsų tapatybę.
Gražia tradicijų ir bendrystės dalimi tapo ir konkurso „Tapkime žydinčia savivaldybe“ nugalėtojų pagerbimas. Padėkota seniūnijų žmonėms, kurie savo darbais, iniciatyvomis ir puoselėjama aplinka prisideda prie gražesnio Prienų krašto.
Išrinkti gardžiausi festivalio patiekalai
Festivalio metu netrūko ir gardžių kvapų – vyko Gardžiausio patiekalo konkursas, kuriame dalyvavo 15 komandų ir dalyvių, pristačiusių net 23 patiekalus.
Patiekalus vertino Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Gardžiausio patiekalo konkurso vertinimo komisija: Austė Kliučinskienė – MB „Niam niam maistas“ direktorė; Danguolė Launikonienė – svečių namų „Loreta“ vadovė; Vaida Simanavičienė – MB „Vaida Simanavičienė“ vadovė; Živilė Rusevičienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.
Komisijos sprendimu vienais iš gardžiausių festivalio patiekalų pripažinti:
• Laukinės pievos bendruomenės (Balbieriškis) komandos – „Ponas traškis, išmozotas pagarduku“;
• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Prienų skyriaus komandos – Medžiotojiška šurpa ir rūkytas stirninas;
• Evelinos Tarasevičienės (UAB „Du medu“ konditerės) – duonos tortas „Karamelinė žarija“.
Šių patiekalų autoriams įteikti 50 Eur vertės dovanų kuponai, Savivaldybės mero diplomai ir Savivaldybės dovanos.
Gardžiausiu festivalio patiekalu pripažintas Jiezno seniūnijos jungtinės komandos sukurtas pyragas „Ir prie tanciaus, ir prie rožančiaus…“. Nugalėtojams įteiktas 100 Eur vertės dovanų kuponas, Savivaldybės mero diplomas ir dovana.
Padėkos raštais ir dovanomis paskatinti ir visi konkurso dalyviai.
Vakaro kulminacija – muzika ir ugnies magija
Vakaro programoje netrūko muzikos, šokio ir įspūdingų pasirodymų. Lankytojai mėgavosi folkloro muzikos grupės „Žalvarinis“ koncertu bei atlikėjos Liepos Norkevičienės ir grupės pasirodymu.
Muzikinę vakaro nuotaiką pakeitė įspūdingas „Ugnies teatro“ šou.
Svarbiausiu vakaro simboliu tapo ugnis – nuo seno mūsų kultūroje ypatingą reikšmę turintis šviesos, šilumos ir gyvybės simbolis. Uždegus šiaudines skulptūras, festivalio dalyviai buvo pakviesti išbandyti „Sėkmės kelią“ – vaikščiojimo per žarijas patirtį.
Nuoširdžiai dėkojame festivalio organizatoriams, dalyviams, atlikėjams, amatininkams, prekybininkams, bendruomenėms, savanoriams ir visiems, prisidėjusiems prie šios šventės.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Onutės Valkauskienės nuotraukos
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-