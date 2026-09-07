Krikščioniškos giesmės – palaimintajam Teofiliui ir Birštono žmonėms

Paskutinį rugpjūčio šeštadienį Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje skambėjo krikščioniškos muzikos grupės „Ichthus“ (Milda Žukienė – vokalas, klavišiniai, Paulius Minkevičius – akustinė gitara, vokalas, Julija Liepa Kuodienė – smuikas) šlovinimo giesmės. Grupė gyvuoja jau 20 metų ir per tą laiką tapo viena geriausiai žinomų krikščioniškos muzikos grupių mūsų šalyje. „Ichthus“ koncertavo didžiausiuose katalikiškuose renginiuose Lietuvoje – Popiežiaus Pranciškaus vizito Katedros aikštėje metu, Pasauliniame Apaštaliniame Gailestingumo kongrese, Lietuvos jaunimo dienose ir kituose renginiuose. Krikščioniškos muzikos grupė yra išleidusi tris muzikos albumus.
Labdaringame renginyje („Ichthus“ giesmės skambėjo ir šv. Mišiose) buvo renkamos aukos Birštono bažnyčios altorių restauracijai. Kiekvienas aukotojas (jų vardus kruopščiai užrašinėjo „Carito“ moterys) gavo gražią, jaudinančią monsinjoro, klebono Rimvydo Jurkevičiaus padėką. Jis priminė, kad Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas yra pažadėjęs Birštono tikintiesiems palaimintojo vyskupo, kankinio Teofiliaus Matulionio relikviją, ir kad po restauracijos vieną altorių numatyta pavadinti Palaimintojo vardu.
Tikėjimo, vilties ir dėkingumo šviesą „Ichthus“ grupės nariai skleidžia ne tik savo giesmėse. Po viešnagės mūsų mieste jie pasidžiaugė, kad „Birštono parapija yra vientisa Birštono kultūros dalis. Pagarba savivaldybei, kultūros centrui ir Birštono gyventojams. Kad taip visoje Lietuvoje būtų,“ – viliasi ir linki krikščioniškos muzikos grupė „Ichthus“.
Genovaitė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-