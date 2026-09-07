Krikščioniškos giesmės – palaimintajam Teofiliui ir Birštono žmonėms

7 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Paskutinį rugpjūčio šeštadienį Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje skambėjo krikščioniškos muzikos grupės „Ichthus“ (Milda Žukienė – vokalas, klavišiniai, Paulius Minkevičius – akustinė gitara, vokalas, Julija Liepa Kuodienė – smuikas) šlovinimo giesmės. Grupė gyvuoja jau 20 metų ir per tą laiką tapo viena geriausiai žinomų krikščioniškos muzikos grupių mūsų šalyje. „Ichthus“ koncertavo didžiausiuose katalikiškuose renginiuose Lietuvoje – Popiežiaus Pranciškaus vizito Katedros aikštėje metu, Pasauliniame Apaštaliniame Gailestingumo kongrese, Lietuvos jaunimo dienose ir kituose renginiuose. Krikščioniškos muzikos grupė yra išleidusi tris muzikos albumus.
Labdaringame renginyje („Ichthus“ giesmės skambėjo ir šv. Mišiose) buvo renkamos aukos Birštono bažnyčios altorių restauracijai. Kiekvienas aukotojas (jų vardus kruopščiai užrašinėjo „Carito“ moterys) gavo gražią, jaudinančią monsinjoro, klebono Rimvydo Jurkevičiaus padėką. Jis priminė, kad Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas yra pažadėjęs Birštono tikintiesiems palaimintojo vyskupo, kankinio Teofiliaus Matulionio relikviją, ir kad po restauracijos vieną altorių numatyta pavadinti Palaimintojo vardu.
Tikėjimo, vilties ir dėkingumo šviesą „Ichthus“ grupės nariai skleidžia ne tik savo giesmėse. Po viešnagės mūsų mieste jie pasidžiaugė, kad „Birštono parapija yra vientisa Birštono kultūros dalis. Pagarba savivaldybei, kultūros centrui ir Birštono gyventojams. Kad taip visoje Lietuvoje būtų,“ – viliasi ir linki krikščioniškos muzikos grupė „Ichthus“.
Genovaitė

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.