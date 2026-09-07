Alytuje sulaikyti trys vyrai – rastas didelis kiekis narkotinių ir psichotropinių medžiagų

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, turint tikslą jas platinti, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 260 straipsnio 3 dalį.
Tęsdami ikiteisminio tyrimo metu atliekamus procesinius veiksmus, rugsėjo 2-osios vakarą, apie 20 val., Alytuje, Jazminų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, kriminalistai sulaikė du 31 metų ir 35 metų Alytaus gyventojus. Vienas iš jų anksčiau buvo teistas dėl plėšimo, kitas teisėtvarkos pareigūnams nėra žinomas, teistas nebuvo.
Tą pačią dieną, Naujojoje gatvėje, ties Alytaus sporto ir rekreacijos centru, sulaikytas dar vienas 35 metų vyras. Šis asmuo anksčiau teistas dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis.
Atliekant kratas automobiliuose, gyvenamosiose patalpose, sodyboje pas sulaikytus asmenis, rasta apie 2 kg kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje galimai yra psichotropinės medžiagos 3-CMC, apie 2 kg kanapių (marihuanos) ir apie 60 g galimai kokaino.
Kratų metu taip pat paimta daugiau nei 6 000 eurų grynųjų pinigų, narkotinių medžiagų svėrimo ir pakavimo priemonių.
Bendra paimtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vertė juodojoje rinkoje gali siekti virš 80 000 eurų.
Šiuo metu dviem asmenims pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, turint tikslą jas platinti, pagal BK 260 straipsnio 3 dalį. Tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipėsi į Alytaus apylinkės teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo – dviem įtariamiesiems skyrimo.
Trečiam įtariamajam yra įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Jam skirtos švelnesnės kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Tyrimą organizuoja Kauno apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas