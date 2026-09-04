Linkėjo, kad moderniame STEAM laboratorijų centre nepritrūktų smalsumo ir atradimų

Rugsėjo 1-ąją Prienuose oficialiai atidarytas naujasis Prienų „Žiburio“ gimnazijos STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos) laboratorijų centras, tapęs vienu iš svarbiausių šių mokslo metų akcentų rajono švietimo bendruomenei. Centras įkurtas atnaujinus ir modernizavus buvusį mokomųjų dirbtuvių pastatą.
Šia proga „Žiburio“ gimnazijos mokinius ir mokytojus, visą rajono švietimo bendruomenę pasveikino LR Seimo pirmininko pavaduotoja, LR Seimo narė Jūratė Zailskienė, meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, UAB „Rūdupis“ vadovas Povilas Kriauza, kiti svečiai, sklandaus bendradarbiavimo vylėsi „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir „Ąžuolo“ progimnazijos direktorės Ilona Balčiukienė ir Giedrė Tautvydienė.
Išminties, kantrybės, energijos ir kūrybiškumo naujame centre linkėjo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė.
Meras A.Vaicekauskas pasidžiaugė įspūdingu komandiniu darbu, atnaujinant neišvaizdų, suskilusiomis sienomis pastatą, jį pritaikant modernioms laboratorijoms. Mero teigimu, šis projektas yra viena svarbiausių investicijų į švietimą per pastarąjį dešimtmetį: pastato atnaujinimas atsiėjo per 2 mln. 150 tūkst. eurų ES ir Savivaldybės lėšų.
– Gerai pasielgėme priėmę sprendimą ne tik rekonstruoti šį pastatą, bet ir šalia jo pastatyti priestatą, suformuoti naujas ir dideles erdves. Nors laukti teko ilgai, bet dabartinis rezultatas džiugina akis, – atidarymo šventėje sakė meras. Jis akcentavo, kad ši dovana skirta ne tik šį centrą administruojančiai „Žiburio“ gimnazijai, bet ir kitų rajono mokyklų mokiniams nuo 5 klasės. Taipogi linkėjo, jog pastate nuolat šurmuliuotų moksleiviai, jie įgytų kokybiškų žinių, reikiamų gebėjimų ir įgūdžių, ne prastesnių, nei Vilniuje ar Kaune.
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas patikslino: procesas užtruko trejus metus. Todėl, jo nuomone, rugsėjo pirmoji, centro atidarymo diena, – tapo ypatinga ir mokytojams, ir mokiniams, kurie nuo šiol turės geras sąlygas vesti pamokas ir mokytis moderniose laboratorijose. Jis išsakė dėkingumo žodžius visiems, priartinusiems centro įkurtuves.
„Žiburio“ gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė už aktyvų įsitraukimą, diskusijas ir bendrą darbą, įgyvendinant šį Lietuvos tūkstantmečio mokyklų programos projektą, prisiimtą atsakomybę padėkojo „Žiburio“ mokytojams, visai bendruomenei, Savivaldybės administracijos komandai, merui Alvydui Vaicekauskui, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjui Rimvydui Zailskui, mokyklos kuratorei Renatai Pavlavičienei, UAB „Rūdupis“ direktoriui Povilui Kriauzai ir direktoriui statyboms Raimundui Laukaičiui.
Rangos darbus atlikusios bendrovės vadovas Povilas Kriauza įteikė direktorei I.Kačinauskienei simbolinį įkurtuvių raktą, atrakinantį šio pastato duris visiems, siekiantiems mokslo.
STEAM centro administratorė Jolita Stankevičienė, pristatydama centro veiklą, išreiškė įsitikinimą, kad čia mokslas taps ne tik žiniomis ir praktika, bet ir tyrinėjimais bei kūryba. Centre įrengtos, aprūpintos reikiama įranga net šešios laboratorijos, skirtos biochemijos, robotikos, informacinių technologijų bei matematikos, fizikos ir inžinerijos, mitybos ir tekstilės, medžiagų gaminių dizaino ir technologijos, medžio ir metalo apdirbimo užsiėmimams. Juose mokiniai galės eksperimentuoti, tyrinėti, konstruoti, programuoti, kurti ir savo idėjas paversti realiais darbais. Savivaldybė centre įsteigė tris etatus centro administratorei ir dviems laborantėms.
Po iškilmingo įkurtuvių juostelės perkirpimo smalsūs lankytojai, tėveliai ir mokiniai buvo pakviesti į atvirų durų dieną, kurioje galėjo iš arti apžiūrėti modernias erdves, šiuolaikišką įrangą, pabendrauti su mokytojais, kurie iš anksto ruošėsi darbui – gilino savo žinias bendradarbiaudami su VDU Švietimo akademijos STEAM didaktikos centru.
Įkurtuvių šventėje svečiai linkėjo, kad STEAM laboratorijų centras taptų gyva, atvira ir įkvepiančia erdve viso Prienų rajono mokiniams ir mokytojams, čia nepritrūktų smalsumo, idėjų ir atradimo džiaugsmo, ir iš šios vietos į gyvenimą būtų išleistas ne vienas būsimasis mokslininkas.
Dalė Lazauskienė
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