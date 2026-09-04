Juridinių asmenų registro išrašai nuo šiol išduodami automatiškai – dokumentą galima gauti vos per minutę

4 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Verslui ir kitiems suinteresuotiems asmenims nuo šiol nebereikia laukti kelių dienų, kol bus parengtas ir pasirašytas Juridinių asmenų registro elektroninis sertifikuotas išrašas (ESI). Registrų centras baigė diegti technologinius sprendimus, leidžiančius šiuos dokumentus išduoti automatizuotai – ESI suformuojamas ir pateikiamas klientui maždaug per minutę.
„Verslui svarbu reikiamus dokumentus gauti kuo greičiau, ypač kai nuo jų pateikimo priklauso sandorių, finansavimo ar kitų verslo procesų eiga. Automatizavus elektroninių išrašų išdavimą nebereikia laukti, kol dokumentą rankiniu būdu suformuos ir pasirašys Registrų centro darbuotojas – jis parengiamas automatiškai, todėl klientą pasiekia vos per minutę. Tikimės, kad šis Registrų centro inicijuotas pokytis leis verslui greičiau atlikti kasdienius procesus ir sumažins administracinę naštą, – sako Registrų centro Paslaugų departamento direktorė Birutė Purvaneckaitė. – Automatizuotas ESI išdavimas – vienas iš Registrų centro vykdomų elektroninių paslaugų tobulinimo darbų, kuriais siekiama klientams teikiamas paslaugas padaryti greitesnes ir patogesnes“.
Iki šiol ESI, patvirtinantį juridinio asmens įregistravimą ir pateikiantį visą apie jį Juridinių asmenų registre tvarkomą informaciją, suformuodavo ir kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašydavo Registrų centro darbuotojas.
Nuo šiol elektroninis išrašas tvirtinamas Registrų centro kvalifikuotu elektroniniu spaudu, todėl jo išdavimas gali vykti automatizuotai. Dokumentas suformuojamas pagal Juridinių asmenų registre tvarkomus duomenis ir pateikiamas klientui elektroniniu būdu.
ESI patvirtina, kad juridinis asmuo, filialas ar atstovybė yra įregistruoti Juridinių asmenų registre. Jame taip pat pateikiama visa apie konkretų juridinį asmenį, filialą ar atstovybę Registre tvarkoma informacija. Jeigu juridinis asmuo yra pateikęs prašymą atnaujinti savo duomenis, ESI užsakymas turi būti inicijuojamas tik įvykdžius prašymą.
Elektroninis išrašas saugomas Juridinių asmenų registre, o juridiniam asmeniui suteikiama prieiga prie jo ESI.
Automatizuotas ESI išdavimas pradėtas teikti įsigaliojus tai įgalinantiems Registrų centro inicijuotiems teisinio reguliavimo pakeitimams ir užbaigus technologinių sprendimų diegimą.
Apie Registrų centrą
Registrų centras yra valstybės įmonė, tvarkanti pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas bei teikianti jų pagrindu sukurtas elektronines paslaugas gyventojams, verslui ir viešajam sektoriui.

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