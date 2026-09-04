Aktyviai praleistų dienų prasmė liks bendroje prisiminimų knygoje

4 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Linksmai šurmuliuodami, mėgaudamiesi paskutiniais šią vasarą saulės spinduliais ir Alksniakiemio miško maudynėmis, Birštono „Bočių“ bendrijos nariai kitapus Nemuno surengė tradicinę Miško šventę – senjorų pikniką. Trečius metus bočiai atsiliepia į respublikinę iniciatyvą organizuoti senjorų piknikus gamtoje, ir ji tampa smagia, visų mėgstama pramoga lauke – su komandinėmis rungtimis, žaidimais, pokalbiais ir vaišėmis. Judant, rungtyniaujant, bendraujant ir vienatvė nutolsta, ir skausmai pasimiršta, ir diena įdomiau prabėga.
Senjorai turi ir savo nuolatinę erdvę Atminties tako poilsiavietėje, kurioje kasmet susiburia. Šiemet sumanę kasmetinę Miško šventę įamžinti, šioje vietoje pastatė akmenį su specialiu kilnojamuoju ženklu – prie jo pagerbs sportinių rungčių nugalėtojus, jubiliatus ir aktyvius bendrijos narius.
Šventę Birštono poetės Angelijos Kubilienės eilėmis apie šio krašto grožį, gamtos ir žmogaus santykį pradėjusi Birštono „Bočių“ bendrijos pirmininkė Julija Barutienė padėkojo visiems šventės dalyviams – į ją susirinko per 60 bočių, beveik trečdalis bendrijos narių. Dalyviai plojimais išreiškė dėkingumą specialų ženklą sukūrusiam Jonui Vilkaičiui, akmenį parūpinusiam Raimundui Mikėnui, sportinių rungčių sudarytojams ir teisėjams Eugenijai ir Leonui Lynikams.
Komandų nariams varžytuvėse prireikė ne tik sėkmės, bet ir disciplinos, nes rungtys buvo ne iš lengvųjų – pripūstų balionų nešimas tarp kojų, mini futbolo rungtis, lazdos pernešimas poromis, arbatos gėrimas per šiaudelį, vandens sėmimas ir nešiojimas šaukštu – pareikalavo ir tikslumo, ir greičio, ir įgūdžių. Visos penkios komandos siekė būti pirmos, deja, kai kam sportinis azartas ir skubėjimas pakišo koją. Užtat panašiose situacijose gelbėjo humoras – ir patys nesėkmių nesureikšmino, ir sirgaliams nuotaiką praskaidrino.
Įsitraukę į sportines rungtis bočiai, akivaizdu, pamiršo laikrodžius ir sutartu laiku atplauksiantį keltą. Apie tai, kad laikas atsipūsti ir papietauti, jiems priminė automobiliu rūkstančią „lauko virtuvę“ atgabenęs Birštono „Lokupio“ būrelio medžiotojas, „Bočių“ valdybos narys Raimundas Mikėnas. Visi skaniai valgė ir gyrė jo išvirtą troškinį su daržovėmis, grybais ir stirniena. Bet prieš tai J.Barutienė apdovanojo narius, daugiausia prisidėjusius prie šventės organizavimo, o teisėjai Lynikai paskelbė žaidynių nugalėtojus ir prizininkus. Skambant akordeonu atliekamam maršui, jiems įteikti specialūs prizai. Šių metų žaidynių nugalėtoja tapo Danutės Žitkuvienės vadovaujama komanda, surinkusi 14 taškų.
Prisiminimui apie prabėgusią dar vieną kupiną įspūdžių vasarą, liks šventės akimirkos, sustabdytos fotoaparatu. O „Bočiai“ nesėdi vienoje vietoje, prasideda naujų veiklų žadantis prasmingas ruduo. Rugsėjo 9 dieną, 12 val., bendrijos nariai kviečiami į susitikimą su psichologe ir Birštono policijos bendruomenės pareigūne, Bendruomenės namuose bus kalbamasi senjorams svarbiomis temomis – kaip įveikti nemigą ir nepakliūti į sukčių pinkles. Rugsėjo 12 dieną „Bočių“ nariai vyks pasižmonėti į tradicinę Grybų šventę Varėnoje.
Šventė iš dalies finansuota projektinėmis lėšomis iš Birštono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos.

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