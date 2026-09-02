Aptartas sveikatos priežiūros paslaugų gerinimo ir plėtros projektas

2 rugsėjo, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Liepos 27 d. VšĮ Prienų ligoninė ir Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ finansavimo sutartį. Bendra projekto vertė – 2,815 mln. Eur, iš jų daugiau kaip 2,39 mln. Eur sudaro Europos Sąjungos finansavimas.
Rugpjūčio 21 d. Prienų rajono savivaldybėje vykusiame pasitarime Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir jo komandos nariai, VšĮ Prienų ligoninės bei VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro vadovai ir specialistai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, numatomus darbus, kylančius iššūkius ir tolesnius veiksmus.
Įgyvendinant projektą, Prienų ligoninėje numatoma statyti naują priestatą ir rekonstruoti esamą slaugos bei palaikomojo gydymo pastatą. Bus modernizuojama ir plečiama ilgalaikės priežiūros infrastruktūra, gerinamos demencija sergantiems žmonėms ir paliatyviosios pagalbos pacientams teikiamos paslaugos, įrengiamas paliatyviosios pagalbos dienos stacionaras.
Projektu taip pat bus stiprinamos ambulatorinės ilgalaikės priežiūros paslaugos namuose – Prienų rajono PSPC mobilioji komanda bus aprūpinta darbui reikalinga įranga, priemonėmis ir elektromobiliu. Numatyta ir pritraukti daugiau slaugytojų bei slaugytojų padėjėjų, kad gyventojams būtų užtikrintos kokybiškos ir prieinamos ilgalaikės priežiūros paslaugos.
Anot mero A. Vaicekausko, šis projektas Prienų rajonui yra labai svarbus, nes ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis auga. „Investicijos į ligoninės infrastruktūrą, paslaugų plėtrą ir mobiliąsias komandas leis užtikrinti kokybiškesnę ir prieinamesnę pagalbą žmonėms, kuriems jos labiausiai reikia“, – sako Savivaldybės meras.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2029 m. rugpjūčio 31 d.
Prienų rajono savivaldybės informacija

Rubrikoje Sveikata ir socialinė apsauga. Bookmark the permalink.