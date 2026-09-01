Vienuolikos milijonų vertės projektas – ne už kalnų

Prienų rajono savivaldybė ir UAB „Prienų vandenys“ ruošiasi įgyvendinti vienuolikos milijonų vertės Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros plėtros Prienų rajone projektą (II etapas). Pradžioje skelbta, kad šis projektas lygiomis dalimis (po 50 proc.) bus finansuojamas europinėmis ir Savivaldybės lėšomis. Tačiau regiono savivaldybėms pateikus daugiau paraiškų, išaugus poreikiui pagerinti vandens tiekimo ir nuotekų sistemas, iš ES skiriamų projektinių lėšų dalis mažėja, todėl Savivaldybė privalo didinti jai tenkančią finansavimo dalį iki 6 931 714,77 euro.
Rugpjūčio 27 dienos Savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas, kuriuo pakeistas vandentvarkos projekto finansavimo pasiskirstymas. Tarybos nariai pritarė, kad minėta suma tarp projekto partnerių būtų paskirstyta atitinkamai: Prienų rajono savivaldybės administracija prie projekto finansavimo prisidės 3 774 403,00 eurais, o projekto pareiškėja UAB „Prienų vandenys“ – 3 157 311,77 euro. Netinkamas finansuoti projekto išlaidas apmokės vandentvarkos įmonė.
Pakeitus projekto finansavimo struktūrą, ir Savivaldybė, ir „Prienų vandenys“ turės galimybę disponuoti skolintomis lėšomis, pasinaudojant Finansų ministerijos perskolinamomis Europos investicijų banko (EIB) paskolos lėšomis.
Mero Alvydo Vaicekausko teigimu, minėtas projektas yra pats didžiausias iš vykdytų Prienų rajone, tačiau pagal projekto apimtis iš ES fondų skiriamas finansavimas yra mažiausias, todėl Savivaldybė ketina skolintis lėšų ir finansine našta perpus pasidalinti su vandentvarkos įmone, kitu atveju, labai nukentėtų vartotojai.
UAB „Prienų vandenys“ direktorius Rimantas Ignatavičius pristatė seniūnijas, gyvenvietes ir gatves, kuriose planuojami darbai. Didžiausia infrastruktūros plėtra planuojama: Pakuonyje, kur įsivesti centralizuotai tiekiamą vandenį pageidauja 108 būstų savininkai, o nuotekų surinkimo tinklus – 107, taip pat Veiveriuose –atitinkamai 188 ir 168. Balbieriškyje vandentiekio tinklai bus įrenginėjami 16 būstų, nuotekų tinklai – 52; Išlauže – 18 ir 27. Vandentiekio tinklai turėtų pasiekti 47 namų ūkius Klebiškyje ir 71 – Mauručiuose. Jiezne 86 būstams planuojami vien nuotekų tinklai. Stakliškių miestelio Vilniaus gatvėje prie 19 būstų bus pakloti vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, o Jiestrakyje bus statoma vandenvietė ir 53 gyventojai aprūpinti vandeniu.
Visą rajoną aprėpsiančio projekto metu bus paklota 21,3 km vandentiekio ir 21,6 km nuotekų tinklų. Su gyventojais yra sudarytos preliminarios sutartys, bet nutiesus tinklus prie jų galės jungtis ir daugiau namų ūkių, kas galimai atpigintų paslaugų kainą.
Tarybos narių apie tai klausiamas Rimantas Ignatavičius svarstė, kad įmonės investicijos į infrastruktūros plėtrą kainą gyventojams gali išauginti apytiksliai 70 centų, galiausiai ją lems ir su rangovais išsiderėta darbų kaina, ir prie tinklų prisijungusių vartotojų skaičius.
Jis vylėsi, kad jau kitą mėnesį bus baigti dalies gyvenviečių tinklų projektavimo darbai, ir bus pradėtos pirkimų procedūros. Procesas kiek užsitęsė, nes konkursą laimėjusi įmonė buvo apskųsta teismui. Nenustačius pažeidimų, procedūros tęsiamos, o kitais metais turėtų prasidėti ir tinklų tiesimo darbai. Preliminariais paskaičiavimais, mažesnių gyvenviečių namų ūkiai 2027 metų pabaigoje jau galės prisijungti prie centralizuotos sistemos.
Nors rajone yra ir daugiau gyvenviečių, kuriose gyvenantieji nori patogumų, šiame etape plėstis į jas neketinama. Anot įmonės vadovo, nuotekų tinklai pirmiausia bus įrenginėjami ten, kur yra valymo įrengimai, naujų statyti neplanuojama, nes jie dar labiau išbrangintų projektą.
Dalė Lazauskienė
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