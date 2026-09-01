Svarbi žinia žemės ūkiui: dėl audros padarinių Vyriausybė skelbia valstybės lygio ekstremaliąją situaciją

Dėl Lietuvą ir žemės ūkio sektorių stipriai paveikusios audros padarinių Vyriausybė trečiadienį paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją.
Sprendimas priimtas pritarus Vyriausybės kanceliarijos Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) ekspertiniam vertinimui, Žemės ūkio ministerijos iniciatyva.
„Šiuo sprendimu siekiame užtikrinti, kad visi nuo audros nukentėję Lietuvos ūkininkai būtų vertinami vienodai, nepriklausomai nuo savivaldybės ar administracinių procedūrų. Valstybė turi veikti iš anksto, nelaukdama galutinių žalos skaičių, ir sudaryti sąlygas žmonėms koncentruotis į ūkių atkūrimą, o ne papildomą biurokratinę naštą“, – sako Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Ekstremalioji situacija paskelbta atsižvelgiant į rugpjūčio 22 d. audros – itin smarkaus vėjo ir lietaus – padarinius. Jie ir galimos valstybės reagavimo priemonės aptartos NKVC ekspertų posėdyje.
Vertinant surinktus duomenis ir institucijų informaciją, konstatuota, kad audros padariniai apima didesnę teritoriją nei atskirų savivaldybių ribos, o dalis reikšmingų pasekmių žemės ūkiui dar tik aiškėja. Todėl reikalingas koordinuotas valstybės masto reagavimas ir vienodas požiūris į nukentėjusius ūkio subjektus visoje paveiktoje teritorijoje.
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas sudarytų sąlygas koordinuotai rinkti ir apibendrinti informaciją apie žalą, suteiktų papildomą oficialų pagrindą įrodant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybę, mažinti administracinę naštą ūkininkams bei sustiprintų Lietuvos argumentus siekiant Europos Sąjungos paramos žemės ūkio sektoriui.
Taip pat būtų sudarytos prielaidos efektyviau koordinuoti pagalbos priemones ir sudaryti sąlygas individualiai pagrįstais atvejais netaikyti paramos mažinimo ar kitų sankcijų už įsipareigojimus, kurių dėl ekstremalių aplinkybių jie objektyviai negalėjo įvykdyti.
LR Vyriausybės informacija
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