Iki rugsėjo 15 d. ūkininkai dar gali atsisakyti paramos už deklaruotą lauką

Žemės ūkio ministerija primena, kad ūkininkai, atsižvelgdami į Automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) rezultatus, dar gali atsisakyti paramos už deklaruotą lauką. Galutinis terminas tai padaryti – rugsėjo 15 d.
Atsisakyti paramos už deklaruotą lauką galima visais atvejais, išskyrus tuos, kai ūkininkas jau buvo informuotas apie Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) planuojamą patikrą vietoje, jam pranešta apie paraiškoje aptiktas klaidas, gautas NMA prašymas pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus arba patikros vietoje metu jau nustatyti pažeidimai.
Svarbu įvertinti ir prisiimtus įsipareigojimus
Priimant sprendimą dėl paramos atsisakymo, ūkininkams svarbu atkreipti dėmesį ir į prisiimtus daugiamečius įsipareigojimus pagal ekologines sistemas ir kaimo plėtros priemones.
Tai, kad 2023–2027 m. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) programinis laikotarpis artėja prie pabaigos, savaime nereiškia, kad prisiimti įsipareigojimai baigsis. Jei ūkininkas įsipareigojimus prisiima 2026 m. ar vėliau, juos gali tekti vykdyti ir 2028–2034 m. laikotarpiu, jeigu naujuoju programiniu laikotarpiu bus sudaryta galimybė tęsti tokio pobūdžio įsipareigojimus.
Ši nuostata taikoma šių Strateginio plano priemonių įsipareigojimams:
• „Augalų kaita“;
• „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ (tiesioginė sėja);
• „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“;
• „Daugiamečių žolių juostos“;
• „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“;
• „Eroduotos žemės keitimas pievomis“;
• „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ (EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas);
• „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“;
• „Ariamosios žemės keitimas pievomis, jų išlaikymas ir priežiūra“;
• „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“;
• „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“.
Jeigu naujuoju BŽŪP laikotarpiu po 2027 m. nebūtų sudaryta galimybė tęsti konkretaus pobūdžio įsipareigojimų, jie galėtų būti nutraukti anksčiau laiko netaikant sankcijų ir nereikalaujant grąžinti paramos. Visais kitais atvejais pareiškėjai privalo vykdyti įsipareigojimus visą nustatytą laikotarpį.
Žemės ūkio ministerija rekomenduoja ūkininkams jau dabar peržiūrėti ALNSIS rezultatus, įvertinti deklaruotus duomenis ir prisiimtus įsipareigojimus bei, esant poreikiui, iki rugsėjo 15 d. atlikti leidžiamus pakeitimus.
Žemės ūkio ministerijos informacija