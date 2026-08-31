Žvejų ir Žolinės šventė suvienijo kartas

Škėvonių bendruomenės Žvejų ir Žolinių šventė suvienijo kartas per įvairias veiklas – nuo žvejybos iki tradicinio vainiko įžiebimo, – rašoma Škėvonių bendruomenės feisbuko grupėje.
Praėjusį šeštadienį vietos bendruomenė susirinko į tradicinę, gausią Žvejų ir Žolinių šventę. Popietę prasidėjęs renginys ir vietos gyventojus, ir svečius sukvietė pasidžiaugti vasaros pabaigos tradicijomis, bendryste ir aktyviomis pramogomis.
Šventinė programa prasidėjo azartiškomis žvejų varžybomis. Vietos meškeriotojai susirungė dėl didžiausio laimikio titulo. Patys sėkmingiausi žvejai Sigitas, Vitas, Povilas, Aleksandras buvo apdovanoti prizais, kitiems atiteko paguodos prizai. Kol žvejai matavo laimikius, kaimo bendruomenės nariai kibo į tradicinį darbą – viso kaimo Žolinių vainiko pynimą. Pagal senąsias tradicijas į šį vainiką buvo įpinta apsaugą simbolizuojanti pelyno puokštė, kurią užaugino Aldonytė, gausą nešančios javų varpos iš Danutės sodybos bei spalvingi gėlių žiedai, surinkti iš vietos gyventojų Rimutės, Nijolės, Violetos, Onutės, Dalytės, Tatjanos, Vitos, Ivonos, Marytės, Jurgos, Rasos ir kitų sodų. Renginyje netrūko veiklos ir mažiesiems šventės dalyviams. Vaikai patys organizavo nuotaikingą viktoriną bei įvairius žaidimus, įtraukusius ir bendraamžius, ir suaugusiuosius. Daugiausia teisingų atsakymų į klausimus pateikė Agota ir jos brolis, Aurėja, Emilis, Rugilė, Leonas ir Adas. Komisijos pirmininkas Ąžuoliukas apdovanojo aktyviausius viktorinos dalyvius prizais.
Šventinį renginio stalą puošė bendruomenės narių Žydruolės, Tomo, Algirdo, Aleksandro ir Onutės sukurta užkandžių undinėlė.
Seniūnaitis Vitas kartu su Tomu išvirė ir vaišino kvapniausia žuviene, kurios slaptas ingredientas buvo trumpam įmerkta beržinė, jau apanglėjusi malka, kuri sriubos skonį dar labiau sustiprino.
Šventinę nuotaiką pakurstė skambanti muzika ir tautinių dainų konkursas, kuriame skambėjo gražiausios melodijos.
Bendruomenės narius džiugino ir gausus svečių būrys, radęs laiko apsilankyti šeštadienio popietę. Aplankė Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, mero administratorė Paulina Kušnerovienė, Tarybos narė Birutė Vokietaitienė, bendruomenės pareigūnė Milda Mardosienė. Svečiai atnešė dovanų: savo pačių iškeptą bei pašventintą duonelę ir didelį saldų skanėstą bendram stalui.
Vienu jautriausių šventės akcentų tapo vakarinė dalis. Sutemus buvo iškilmingai įžiebtas nupintas Žolinių vainikas, o bendruomenės nariai dalijosi šiltais linkėjimais, linkėdami vieni kitiems sveikatos, gausos ir vienybės.
Šventė buvo organizuota įgyvendinant projektą „Judėkime kartu – sveika Škėvonių bendruomenė“. Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Savivaldybei, kurios biudžeto lėšomis buvo prisidėta prie šio renginio finansavimo ir bendruomeniškumo puoselėjimo, bei visiems dalyviams, susirinkusiems į šventę.
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. Parduoda melžiamą karvę ir veršingą telyčią. Abi baltanugarių veislių. Tel. 0 645 06 200. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 38132 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-