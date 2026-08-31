Tradiciniame švietimo bendruomenės piknike prie Nemuno – žvilgsnis į švietimo strategiją ir partnerystės galia

31 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 26 d. Švietimo ir sporto skyrius Prienų estradoje prie Nemuno organizavo jau šeštąjį Prienų rajono švietimo bendruomenės pikniką, kuriame susitiko beveik trys šimtai kolegų – visų rajono švietimo įstaigų darbuotojų, švietimo partnerių.
Dalyvius pasveikino, pasidžiaugė pozityviu jų nusiteikimu Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoja Jūratė Zailskienė, vicemerai Deividas Dargužis ir Laimutė Jančiukienė, Tarybos atstovai. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas pristatė 2026–2027 m. m. prioritetus ir aktualijas.
Pikniko veiklas apjungė visų rajono mokyklų bendras darbas – Prienų rajono švietimo bendruomenės strategija 2030, sutilpusi į vieną lapą. Renginio dalyviai įsitraukė į komandines užduotis ir gilinosi į strategijos tikslus, vertybes ir jų raišką kasdienėje veikloje. Netrūko ir šiltų asmeninių pasidalijimų – dalyviai pasakojo vieni kitiems įdomiausias šios vasaros istorijas, kuriose atsiskleidė strategijos vertybės. Kūrybinis darbas virto konkrečiomis idėjomis, kurias dalyviai planuoja įgyvendinti.
Šiemet renginio dalyviai turėjo išskirtines galimybes susipažinti su socialinių partnerių – Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos, Prienų krašto muziejaus, Prienų turizmo ir verslo informacijos centro ir Prienų visuomenės sveikatos biuro – veiklomis. Šios galimybės puikiai derėjo su piknike pristatytu bendru visų mokyklų rezultatu – Prienų rajono švietimo bendruomenės strategija 2030, nes siekiant joje numatytų tikslų ypač svarbus tampa ugdymo turinį praturtinantis bendradarbiavimas.
Kad buvimas kartu prie Nemuno būtų kuo jaukesnis ir sklandesnis, susitelkė gausi pagalbininkų komanda. Švietimo pagalbos tarnybos komanda pakvietė dalyvius į fotosesiją prie originalios fotosienelės. Savivaldybė pasirūpino dalyvių kava ir pietumis, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras – kokybišku renginio įgarsinimu, o Prienų seniūnija, „Prienų butų ūkis“ ir Prienų rajono sporto centras – erdvių sutvarkymu, kad buvimas kartu taptų dar jaukesnis.
Registracijos metu dalyviai buvo paprašyti apibūdinti save vienu žodžiu, pats dažniausias žodis buvo saulė, jis ir kiti dalyvių minėti žodžiai atskleidė itin pozityvų emocinį foną, bendrystę, profesinį smalsumą ir vidinę motyvaciją. Prienų rajono pedagogai ir jų partneriai ateinančius mokslo metus pasitinka ne tik su aiškia strategija, bet ir su didžiuliu bendrystės bei energijos užtaisu.
Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Rubrikoje Mokyklų gyvenimas. Bookmark the permalink.