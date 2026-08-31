„Tai priimkit, kas priklauso“

31 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 21 dieną Birštono viešosios bibliotekos Birštono vienkiemio padalinyje buvo organizuotas rytmetis vaikams „Tai priimkit, kas priklauso“, skirtas poetės, dramaturgės, vertėjos, dainų tekstų autorės, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Ramutės Skučaitės 95-osioms gimimo metinėms. Šis renginys – iš iniciatyvos „Atverk duris vasarai“ skaitymų vaikams „Gražiu lietuvišku žodžiu žaidžiu“.
Renginyje dalyvavo Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ „Boružiukų“ grupės vaikai su auklėtoja Ledina Tamošiūniene ir auklėtojos padėjėja.
Birštono vienkiemio padalinio vyresnioji bibliotekininkė Gražina Andrulevičienė supažindino renginio dalyvius su Ramutės Skučaitės biografija ir jos kūryba. Vaikai įdėmiai klausėsi skaitomų eilėraščių iš poetės knygos „Tai priimkit, kas priklauso“. Šioje knygoje yra daug eilėraščių vaikams apie gamtą, paukščius ir žvėrelius, saulę ir lietų, upelį, namus ir daržus. Knygelę padėjo skaityti ir auklėtoja Ledina Tamošiūnienė. Žiūrėjome videofilmą, kuriame rašytoja Ramutė Skučaitė skaito poeziją, dalijasi savo prisiminimais. Vaikai dalyvavo edukacijoje pagal knygą „Galvoti verta kiekvieną kartą“, spėliojo eilėraščių-galvosūkių atsakymus.
Birštono vienkiemio padalinio vyresn. bibliotekininkė
Gražina Andrulevičienė

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