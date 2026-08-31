Dingus elektrai po audros: ekspertai primena, ką daryti pirmiausia ir kaip apsaugoti namus

Po praėjusį savaitgalį Lietuvą užklupusios stiprios audros dalis gyventojų vis dar susiduria su elektros tiekimo sutrikimais. Energetikos sprendimų bendrovė „Elektrum Lietuva“ primena, ką pirmiausia daryti dingus elektrai, kur ieškoti informacijos ir pagalbos bei kaip apsaugoti namuose esančius elektros prietaisus.
„Tokios situacijos labai aiškiai parodo, kiek daug mūsų kasdienybės priklauso nuo elektros – nuo ryšio ir maisto laikymo iki vandens tiekimo ar namų šildymo sistemų. Todėl gyventojams svarbu žinoti ne tik tai, kur kreiptis dėl gedimo, bet ir kaip elgtis pirmosiomis valandomis, pasiruošti ilgesniam sutrikimui bei apsaugoti namuose esančią techniką“, – sako „Elektrum Lietuva“ produktų vadovė Eglė Afanasjeva.
Pirmiausia – išsiaiškinti, kur įvyko gedimas
Dingus elektrai pirmiausia verta patikrinti, ar gedimas nėra tik namo ar buto vidaus tinkle – ar neišsijungė automatiniai jungikliai ir ar elektrą turi kaimynai. Jei elektros nėra platesnėje teritorijoje, informaciją apie registruotus sutrikimus galima tikrinti „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) sutrikimų žemėlapyje, o nefiksuojamą gedimą registruoti ESO svetainėje arba telefonu 1852.
„Gyventojai taip pat gali prisijungti prie ESO savitarnos ir aktyvuoti pranešimus SMS ar el. paštu, kad visada žinotų apie planinius ar netikėtus gedimus“, – primena E. Afanasjeva.
Svarbu atskirti elektros tiekėjo ir skirstomojo tinklo operatoriaus funkcijas. Audros sukelti gedimai skirstomajame elektros tinkle, nutrūkusios linijos ir elektros tiekimo atkūrimo darbai yra ESO atsakomybė. Nepriklausomas elektros tiekėjas, įskaitant „Elektrum Lietuva“, fiziškai nevaldo skirstomojo tinklo.
Pastebėjus ant žemės gulintį elektros laidą, kibirkščiuojančią įrangą ar ant elektros linijos užvirtusį medį, prie jų negalima artintis ar jų liesti. Apie pavojingą situaciją reikėtų informuoti ESO, o kilus tiesioginiam pavojui žmonių sveikatai ar gyvybei – skambinti 112.
Šaldytuvas, vanduo ir namų sistemos – ką svarbu įvertinti
Bent kelias valandas likus be elektros viena aktualiausių buitinių problemų tampa maisto saugojimas. Šaldytuvo ir šaldiklio dureles reikėtų darinėti kuo rečiau. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba nurodo, kad neatidarytas šaldytuvas tinkamą temperatūrą paprastai išlaiko apie keturias valandas, o pilnai užpildytas šaldiklis – maždaug 48 valandas, pusiau užpildytas – apie 24 valandas. Jei kyla abejonių dėl greitai gendančių produktų saugumo, jų vartoti nereikėtų.
Gyvenant individualiame name verta iš anksto įvertinti nuo elektros priklausančias sistemas, kurios kasdien dažnai lieka nepastebimos – vandens gręžinio ar šildymo sistemos siurblius, vartų ar garažo automatiką. Todėl dar prieš prognozuojamą stiprią audrą verta pasirūpinti geriamojo vandens atsargomis, įkrauti reikalingus įrenginius ir žinoti, kaip prireikus rankiniu būdu valdyti automatizuotas namų sistemas. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti žmonėms, kuriems elektros energija būtina dėl sveikatos ar kitų gyvybiškai svarbių poreikių.
Jei elektros nėra ilgiau, pirmiausia pasirūpinkite ryšiu
Ilgiau užsitęsus elektros tiekimo sutrikimui svarbu išsaugoti ryšį. Telefonuose verta įjungti energijos taupymo režimą, sumažinti ekrano ryškumą ir išjungti nebūtinas funkcijas, o namuose pravartu turėti įkrautą išorinę bateriją, žibintuvėlį, atsarginių baterijų, geriamojo vandens ir ilgesnio galiojimo maisto. Civilinės saugos specialistai rekomenduoja namų ūkiui turėti bent 72 valandoms reikalingų atsargų.
Jei reikia įkrauti telefoną ar kitą būtiną įrenginį, pasiimti geriamojo vandens ar gauti kitą pagalbą, verta tikrinti savo savivaldybės ir seniūnijos oficialią informaciją – per didesnius sutrikimus tokios pagalbos vietos gali būti organizuojamos vietos lygiu, pavyzdžiui, seniūnijų administraciniuose pastatuose. Bendri civilinės saugos perspėjimai ir rekomendacijos taip pat skelbiami LT72.lt ir LT72 programėlėje.
Pavojus technikai išlieka ir elektrai sugrįžus
Audros metu buitinei technikai pavojų kelia ne tik elektros dingimas, bet ir įtampos svyravimai ar šuoliai prieš tiekimo sutrikimą ir jam atsikuriant. Jie gali pažeisti jautrius elektronikos komponentus, o gedimai ne visada išryškėja iš karto.
Ypač jautrūs gali būti kompiuteriai, televizoriai, maršrutizatoriai ir kita elektronikos turinti buitinė technika. Todėl artėjant stipriai audrai jautresnius prietaisus rekomenduojama atjungti nuo elektros tinklo. Jei atkūrus tiekimą pastebimi įtampos svyravimai, prietaisų geriau nejungti ir apie sutrikimą pranešti ESO.
„Jautresnių prietaisų atjungimas nuo elektros tinklo – paprastas būdas sumažinti galimų gedimų riziką, tačiau ne visada galime į tai sureaguoti, ypač jei audra užklumpa, kai nesame namuose. Todėl verta pagalvoti ir apie papildomą apsaugą – viršįtampių draudimą, kuris gali padėti sumažinti netikėtų elektros prietaisų gedimų sukeltus finansinius nuostolius“, – sako „Elektrum Lietuva“ Produktų vadovė.