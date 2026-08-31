„Bendruomenių sporto žaidynės – 2026“

31 rugpjūčio, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Rugpjūčio 22 dieną Nemajūnų bendruomenės santalka sukvietė bendruomenių narius į „Bendruomenių sporto žaidynes 2026“. Nors prieš renginį orų prognozės žadėjo lietų ir vertė nerimauti, nei organizatoriai, nei dalyviai jo nepabūgo. Susirinkusiųjų gera nuotaika neleido išsisklaidyti šypsenoms.
Nuo pat žaidynių pradžios netrūko azarto, juoko, palaikymo šūksnių ir didelio noro laimėti. Susibūrusios komandos varžėsi trijose sportinėse rungtyse, kuriose reikėjo taiklumo, vikrumo, susikaupimo ir, žinoma, komandinio darbo. Kiekviena komanda atkakliai siekė pergalės, tačiau svarbiausia šios dienos dalimi tapo bendrystė ir smagiai kartu praleistas laikas.
Savo jėgas dalyviai išbandė ir šaškių bei šachmatų varžybose. Čia netrūko susikaupimo, strateginio mąstymo ir sportinio azarto. Prie žaidimų lentų susitiko įvairaus amžiaus dalyviai, o kiekviena partija pareikalavo kantrybės ir gerai apgalvotų ėjimų.
Kol vieni varžėsi, kiti galėjo išbandyti įvairius medinius žaidimus. Veiklos netrūko nei mažiems, nei dideliems, o mažųjų dalyvių laukė ir saldi pramoga – vietoje sukama puri cukraus vata. Žaidynėse susitiko skirtingo amžiaus žmonės, todėl sportinė šventė tapo puikia proga pabūti kartu, pabendrauti ir pasidžiaugti bendruomeniškumu.
Po atkaklių varžybų paaiškėjo žaidynių nugalėtojai: I vieta – „Banginukai“, II vieta – „Samsiukai“, III vieta – „Po grybu“.
Vis dėlto šią dieną svarbus buvo kiekvienas dalyvis. Visi žaidynėse dalyvavę sportininkai buvo apdovanoti medaliais ir padėkos raštais, o geriausiai pasirodžiusioms komandoms įteiktos taurės. Apdovanojimų akimirką netrūko šypsenų, aplodismentų ir pasididžiavimo savo bei komandos pasiekimais.
Pasibaigus sportinėms rungtims šventė tęsėsi – visi susirinkusieji buvo pakviesti prie bendro stalo. Dalyvių laukė gardi kareiviška košė ir įvairios vaišės. Po aktyviai praleisto laiko buvo smagu prisėsti kartu, pabendrauti, pasidalyti dienos įspūdžiais ir dar kartą pasidžiaugti puikiai pavykusia švente.
Ypač džiaugiamės, kad šią bendruomeniškumą, aktyvų laisvalaikį ir skirtingų kartų žmones subūrusią šventę buvo galima surengti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Renginys finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2025–2028 metų veiksmų plano 2.1.1 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie nepabūgo orų prognozių, atvyko, subūrė komandas, varžėsi, palaikė dalyvius ir prisidėjo prie šios gražios dienos. Jūsų juokas, sportinis azartas, gera nuotaika ir noras būti kartu sukūrė tikrą bendruomeniškumo šventę.
Labai džiaugiamės – „Bendruomenių sporto žaidynės – 2026“ pavyko puikiai! Su medaliais, padėkomis, šypsenomis ir pačiais geriausiais įspūdžiais išsiskirstėme namo tardami vieni kitiems: iki kitų bendruomenių sporto žaidynių!
Nemajūnų bendruomenės santalkos pirmininkė Eitmyra Grybauskienė

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